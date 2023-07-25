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أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!
منوعات
2023-07-25 | 09:28
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أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!
أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!
ألقي القبض على امرأة في منطقة سيتامارهي بولاية بيهار في الهند، بتهمة قتل ابنتها. وذلك بعد أن غضبت الأم من تورط ابنتها راجيني في علاقة غرامية، بحسب موقع "
اينديا توداي
".
ونُفّذت الأم الجريمة بالتخطيط مع ولديها، ثم دفنت الجثة في حديقة المنزل.
وسُلّمت المرأة الى الشرطة من قبل الجيران بعد ابلاغهم بالحادث. وانتشلت الشرطة الجثة من الحديقة، وأرسلتها بعد الوفاة إلى مستشفى سادار.
ومع استمرار التحقيق في القضية، تتابع الشرطة عملية البحث لتحديد مكان الأبناء المتورطين في الجريمة وتوقيفهم.
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