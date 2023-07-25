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"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!

"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!



ألقت الشرطة القبض على طبيب وابنته بعد العثور على جثة مقطوعة الرأس لرجل عار في "فندق حب" ياباني سيء السمعة.



واكتشف الموظفون المذهولون في فندق Let’s Susukino في سابورو جثة هيتوشي أورا المقطوعة الرأس، 62 عامًا. وصُدم أحد العامل بالمشهد المروع في غرفة في الطابق الثاني في 2 تموز، وذلك بعد أن صعد إليها ليتفقد أورا الذي كان من المفترض أن يخرج من الغرفة بعد ظهر ذلك اليوم، إلا أنه لم يفعل، وفق ما نقل موقع ذا صن وكان جسده العاري ممددًا على أرضية الحمام - لكن رأسه لم يُعثر عليه في أي مكان. وكانت زوجة أورا القلقة قد أبلغت عن فقدانه في نفس اليوم.



وتم اعتقال الطبيب النفسي أوسامو تامورا ، 59 عامًا ، وابنته رونا ، 29 عامًا ، للاشتباه في تورطهما في مقتله، وفقًا للأخبار المحلية. وبحسب ما ورد، اعتُقل الأب وابنته يوم الاثنين فيما يتعلق بجريمة قطع الرأس الوحشية.



وتعمل الشرطة الآن على تحديد العلاقة بين الأب وابنته وأورا، بالإضافة إلى محاولة العثور دافع محتمل.



وقالت الشرطة لصحيفة "ماينيتشي" اليابانية إنه يعتقد أن رونا تعرفت على الضحية.



ومع ذلك، لم يكشفوا حتى الآن عما إذا كانت هي أو والدها قد اعترفا بالذنب في أي من الادعاءات.