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قُتل قبل 12 ساعة من تلقيه الفيديو... ملابسات غامضة هو مقتل كلب من خلال الموت الرحيم دون موافقة مالكه!
منوعات
2023-07-25 | 10:53
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قُتل قبل 12 ساعة من تلقيه الفيديو... ملابسات غامضة هو مقتل كلب من خلال الموت الرحيم دون موافقة مالكه!
قُتل قبل 12 ساعة من تلقيه الفيديو... ملابسات غامضة هو مقتل كلب من خلال الموت الرحيم دون موافقة مالكه!
ادعى صاحب كلب مذهول من فانكوفر، كندا، بأن جليسة كلبه البالغ من العمر 9 سنوات رمته بالنار دون استشارته، ولم تخبره أبدًا أنّ كلبه كان مريضًا إلا بعد مرور 12 ساعة على موته الرحيم.
وذكر موقع "
ميرور
" بأن الرجل كان في عطلة بعيداً عن كلبه حين أرسلت له الحاضنة فيديو يظهر فيه الكلب وهو على وشك الموت.
وبعدها بفترة قصيرة أرسلت الحاضنة الفواتير الطبية وشهادة الوفاة إلى المالك عندما أصبح لابد من القتل الرحيم للكلب.
لكن ما حصل ترك صاحب الحيوان الأليف غاضبًا. حيث أكد بأن الكلب قد تم قتله قبل حوالي 12 ساعة من تلقيه الفيديو من الحاضنة، وبأن شهادة الوفاة تحمل اسماً وتاريخ ميلاد خاطئين للكلب.
وكشف الرجل أنه اتصل بالطبيب البيطري، الذي أكّد أنه لن يحرق جثة كلبه حتى يعود إلى المنزل. وأخبره أيضًا أن جليسة الكلاب لم تتصل بخدمات الطوارئ حتى الساعة 11:20 صباحًا، على الرغم من علمه أن الكلب كان ينزف منذ حوالي الساعة 8 صباحًا.
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