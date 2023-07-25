هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)

قطع رجل هندي رأس شقيقته المراهقة لرغبتها في الزواج ضدّ إرادة عائلتها، ثمّ قام بحمل الرأس المقطوع واتجه به نحو مركز للشرطة.

وكانت تعيش عائشة، البالغة من العمر 18 عامًا، في بارابانكي بولاية أوتار براديش الهندية مع حبيبها تشاند بابو بعدما هربت معه من منزل عائلتها.

وأرادت الشابة الزواج من الرجل الّذي تحبّه لكن والدها وشقيقها رفضا الفكرة. وعندما اكتشف شقيقها الأمر، توجه إلى منزلها وقتلها في "جريمة شرف" مروعة.

وتم توثيق المشهد الّذي تقشعر له الأبدان، إذ يمكن رؤية رياز، 22 عاما، وهو يسير باتجاه مركز شرطة "فاتحبور" وهو يحمل رأس عائشة.

في ذلك الوقت، رآه بعض سكان المنطقة وهو يحمل كيساً ملطخاً بالدماء فأبلغوا الشرطة.

وأثارت جريمة عائشة غضباً واسعاً في جميع أنحاء البلاد.