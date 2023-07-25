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هاجمه قرش بشكل عنيف لكنه نجا بحياته... سبح لمسافة 600 متر إلى الشاطئ بالرغم من إصابته! (فيديو)

هاجمه قرش بشكل عنيف لكنه نجا بحياته... سبح لمسافة 600 متر إلى الشاطئ بالرغم من إصابته! (فيديو)





وفي التفاصيل، تعرض الرجل، البالغ من العمر 20 عامًا، للهجوم من قبل القرش الأبيض العظيم في شاطئ Gnarabup في منطقة مارغريت ريفر، غرب أستراليا صباح يوم الاثنين، وفق ما نقل موقع



وعض القرش الرجل في ساقه قبل أن يتمكن الأخير من التحرر من قبضته المميتة والسباحة بأعجوبة إلى الشاطئ على الرغم من فقدانه "الكثير من الدم". تمكن راكب أمواج شجاع، تعرض لهجوم سمكة قرش على شاطئ شهير، من إنقاذ حياته والسباحة لمسافة 600 متر إلى الشاطئ على الرغم من تعرضه للعض على ساقه.وفي التفاصيل، تعرض الرجل، البالغ من العمر 20 عامًا، للهجوم من قبل القرش الأبيض العظيم في شاطئ Gnarabup في منطقة مارغريت ريفر، غرب أستراليا صباح يوم الاثنين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وعض القرش الرجل في ساقه قبل أن يتمكن الأخير من التحرر من قبضته المميتة والسباحة بأعجوبة إلى الشاطئ على الرغم من فقدانه "الكثير من الدم". وتلقى الرجل الإسعافات الأولية من قبل ممرضة خارج الخدمة بعد إصابته بجرح عميق في ساقه اليسرى.