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كلبتها أنقذت حياتها... أحضرت لها أدويتها والماء من الثلاجة بعد أن خلّصتها من سقطة! (فيديو)

كلبة بطلة أنقذت حياتها... أحضرت لها أدويتها والماء من الثلاجة بعد أن خلّصتها من سقطة! (فيديو)







وكاتي غراهام، من كينيساو، جورجيا، تعاني من متلازمة تسرع القلب الوضعي (PoTS) منذ الطفولة. وتسبب هذه الحالة أعراضًا مثل الدوخة والتعب بعد الجلوس أو الوقوف.



وفي عام 2019، تم منحها كلبة خدمة لمساعدتها أثناء تعرضها لوعكات صحية مفاجئة.



والتقطت كاميرا في منزل كاتي اللحظة التي تدخلت فيها الكلبة بيلي البالغة من العمر أربع سنوات لتحذيرها من سقطة وشيكة بعد أن نهضت من كرسيها لتناول مشروب مع شطيرة، وفق ما نقل موقع



وقفزت عليها الكلبة اللطيفة لتحثها على الجلوس قبل إحضار أدويتها وزجاجة ماء من الثلاجة.



وبعد أن سلمتها الزجاجة، شوهدت الكلبة جالسة على كاتي لتعالجها بضغط عميق. أنقذت كلبة بطلة حياة صاحبتها البالغة من العمر 24 عامًا والتي تعاني من حالة مرضية نادرة، وذلك من خلال إحضار حبوب الدواء والماء من الثلاجة وإعطائها إياها عندما كانت على وشك الإغماء.وكاتي غراهام، من كينيساو، جورجيا، تعاني من متلازمة تسرع القلب الوضعي (PoTS) منذ الطفولة. وتسبب هذه الحالة أعراضًا مثل الدوخة والتعب بعد الجلوس أو الوقوف.وفي عام 2019، تم منحها كلبة خدمة لمساعدتها أثناء تعرضها لوعكات صحية مفاجئة.والتقطت كاميرا في منزل كاتي اللحظة التي تدخلت فيها الكلبة بيلي البالغة من العمر أربع سنوات لتحذيرها من سقطة وشيكة بعد أن نهضت من كرسيها لتناول مشروب مع شطيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقفزت عليها الكلبة اللطيفة لتحثها على الجلوس قبل إحضار أدويتها وزجاجة ماء من الثلاجة.وبعد أن سلمتها الزجاجة، شوهدت الكلبة جالسة على كاتي لتعالجها بضغط عميق.