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قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
2023-07-25 | 13:27
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قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
ألقت الشرطة القبض على رجل حاول اختطاف طفلة صغيرة على شاطئ في إيبيزا.
وفي التفاصيل، حاول المواطن المغربي أخذ الطفلة مرتين بعد تقبيلها على خدها وانتهى به الأمر إلى احتجازه من قبل ضابط خارج الخدمة سمع أم الفتاة البالغة من العمر عامين وهي تصرخ.
وقال محققون إن محاولة الاختطاف وقعت يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت على شاطئ تالامانكا بالقرب من مدينة إيبيزا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ولم يكشفوا بعد عن جنسية الأم وابنتها الصغيرة، لكنهم قالوا إن المشتبه به أبدى مقاومة قبل اعتقاله.
وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية في جزر البليار: "اعتقل الضباط رجلاً مغربيًا للاشتباه في ارتكابه جريمة الاختطاف والاعتداء الجنسي ومقاومة الاعتقال والعصيان بعد أن حاول أخذ طفلة تبلغ من العمر عامين على شاطئ في إيبيزا وقام بتقبيلها على وجهها."
وأضاف: "أمسك الرجل، دون دافع واضح، بالفتاة وبدأ في تقبيلها على خدها ومنعها من الهروب... وفي تلك اللحظة أمسكت أم الفتاة بابنتها وحررتها من قبضة الرجل، ثم ذهبت إلى مكان آخر على الشاطئ كان على بعد مسافة معقولة من المكان الذي كانت تجلس فيه مع ابنتها، ثم اقترب منهما الرجل وأمسك بالفتاة مرة أخرى وذهب بها إلى البحر."
وتابع: "بدأت والدة الطفلة بالصراخ لأن الرجل كان يتجاهلها ولم يترك ابنتها، وفي تلك اللحظة، جاء ضابط شرطة خارج الخدمة كان على الشاطئ وسمع صرخات الوالدة الطالبة للمساعدة وتمكن من لم شمل والأم وابنتها".
هذا وأمر الرجل بالابتعاد مرات عدة لكنه انفعل بأسلوب عنيف وألقى بنفسه على ضابط الشرطة الذي كان عليه احتجازه حتى وصول المزيد من المؤازرة الأمنية.
"كما قال المتخدث: "تم القبض على المشتبه به بتهمة الاحتجاز غير القانوني لقاصر وكذلك لجرائم الاعتداء الجنسي والمقاومة والعصيان".
ولم يتضح على الفور اليوم ما إذا كان قد مثل بالفعل أمام قاض وتم الإفراج عنه بكفالة أو حبسه احتياطيًا.
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