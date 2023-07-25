الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سقطت من طابق في أحد مراكز التسوق في لندن... فوقعت على سيدة ثمانينية في طابق آخر!
منوعات
2023-07-25 | 13:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سقطت من طابق في أحد مراكز التسوق في لندن... فوقعت على سيدة ثمانينية في طابق آخر!
سقطت من طابق في أحد مراكز التسوق في لندن... فوقعت على سيدة ثمانينية في طابق آخر!
سقطت امرأة من شرفة مركز تسوق مزدحم - على متسوق آخر في طابق أسفل منها.
وفي التفاصيل، سقطت المرأة في العشرينيات من عمرها، في ذا غليدز في بروملي، لندن، مما أدى إلى إصابة متسوقة في الثمانينيات من عمره أدناها.
وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث - حيث نقلت المرأتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقال رجال الشرطة في بيان: "امرأة - يعتقد أنها في العشرينات من عمرها - سقطت من شرفة. وتم العثور على امرأة أخرى، في الثمانينيات من عمرها، مصابة بجروح نتيجة السقوط."
واضافوا: "ننتظر آخر المستجدات عن حالتهما. الشرطة ما زالت في مكان الحادث والتحقيقات جارية".
وأكد متحدث باسم الإسعاف في لندن أنه تم استدعاؤهم الاثنين بعد الساعة الثانية من بعد الظهر مباشرة بعد ورود تقارير حول "سقوط شخص من مكان مرتفع".
وقال في بيان: "أرسلنا ثلاثة طواقم سيارات إسعاف ومسعف في سيارة استجابة سريعة وفريق متطوع للطوارئ وضابط استجابة للحوادث إلى مكان الحادث... لقد أرسلنا أيضًا فريق الصدمات من الإسعاف الجوي في لندن، والذي يتكون من مسعف وطبيب في السيارة."
وختم: "وصل المسعف الأول في حوالي ثلاث دقائق. عالجنا مريضة في مكان الحادث وأخذناها إلى مركز صدمات رئيسي كأولوية. كما عالجنا مريضة ثانية ونقلناها إلى مستشفى محلي ".
آخر الأخبار
منوعات
مراكز
التسوق
لندن...
فوقعت
ثمانينية
التالي
فيديو يوثق المشهد... هروب السيّاح من نيران الجحيم في رودوس!
أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-28
بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)
منوعات
2023-06-28
بقرة حاولت الهرب فسقطت من الطابق الرابع! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-07-20
تجمّع الشركات المستوردة للنفط: البنزين المستورد الى لبنان موثوق ومطابق للمواصفات العالميّة واللبنانيّة
أخبار لبنان
2023-07-20
تجمّع الشركات المستوردة للنفط: البنزين المستورد الى لبنان موثوق ومطابق للمواصفات العالميّة واللبنانيّة
0
منوعات
2023-07-10
بعد البلبلة حول زواج الشاب المصري من العجوز البريطانية... شائعات حول ثروة السيدة الثمانينية ووفاتها والزوج يوضح!
منوعات
2023-07-10
بعد البلبلة حول زواج الشاب المصري من العجوز البريطانية... شائعات حول ثروة السيدة الثمانينية ووفاتها والزوج يوضح!
0
أخبار دولية
2023-06-06
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
أخبار دولية
2023-06-06
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
0
منوعات
15:52
هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!
منوعات
15:52
هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!
0
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
0
منوعات
15:19
حاولت منعه من القيادة فكسر جمجمتها... وهذه التفاصيل!
منوعات
15:19
حاولت منعه من القيادة فكسر جمجمتها... وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:19
حاولت منعه من القيادة فكسر جمجمتها... وهذه التفاصيل!
منوعات
15:19
حاولت منعه من القيادة فكسر جمجمتها... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-07-19
فستان "الخداع البصري" يعود بحلّة جديدة... ناشر صورته متّهم بقتل زوجته وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-07-19
فستان "الخداع البصري" يعود بحلّة جديدة... ناشر صورته متّهم بقتل زوجته وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
03:53
وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: من أجل الوصول الى 10 ساعات تغذية نحن بحاجة الى 600 مليون دولار كرأسمال تشغيليّ وقال لنا حاكم المركزي ان هناك اولويات أخرى غير الكهرباء لديه واشار الى ان هناك 300 مليون دولار فقط ما يعني 4 ساعات كهرباء
آخر الأخبار
03:53
وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: من أجل الوصول الى 10 ساعات تغذية نحن بحاجة الى 600 مليون دولار كرأسمال تشغيليّ وقال لنا حاكم المركزي ان هناك اولويات أخرى غير الكهرباء لديه واشار الى ان هناك 300 مليون دولار فقط ما يعني 4 ساعات كهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
2
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
3
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
4
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
5
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
6
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
7
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
8
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More