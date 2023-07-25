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سقطت من طابق في أحد مراكز التسوق في لندن... فوقعت على سيدة ثمانينية في طابق آخر!

سقطت من طابق في أحد مراكز التسوق في لندن... فوقعت على سيدة ثمانينية في طابق آخر!







وفي التفاصيل، سقطت المرأة في العشرينيات من عمرها، في ذا غليدز في بروملي، لندن، مما أدى إلى إصابة متسوقة في الثمانينيات من عمره أدناها.



وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث - حيث نقلت المرأتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقل موقع



وقال رجال الشرطة في بيان: "امرأة - يعتقد أنها في العشرينات من عمرها - سقطت من شرفة. وتم العثور على امرأة أخرى، في الثمانينيات من عمرها، مصابة بجروح نتيجة السقوط."



واضافوا: "ننتظر آخر المستجدات عن حالتهما. الشرطة ما زالت في مكان الحادث والتحقيقات جارية".



وأكد متحدث باسم الإسعاف في لندن أنه تم استدعاؤهم الاثنين بعد الساعة الثانية من بعد الظهر مباشرة بعد ورود تقارير حول "سقوط شخص من مكان مرتفع".



وقال في بيان: "أرسلنا ثلاثة طواقم سيارات إسعاف ومسعف في سيارة استجابة سريعة وفريق متطوع للطوارئ وضابط استجابة للحوادث إلى مكان الحادث... لقد أرسلنا أيضًا فريق الصدمات من الإسعاف الجوي في لندن، والذي يتكون من مسعف وطبيب في السيارة."



وختم: "وصل المسعف الأول في حوالي ثلاث دقائق. عالجنا مريضة في مكان الحادث وأخذناها إلى مركز صدمات رئيسي كأولوية. كما عالجنا مريضة ثانية ونقلناها إلى مستشفى محلي ".

سقطت امرأة من شرفة مركز تسوق مزدحم - على متسوق آخر في طابق أسفل منها.وفي التفاصيل، سقطت المرأة في العشرينيات من عمرها، في ذا غليدز في بروملي، لندن، مما أدى إلى إصابة متسوقة في الثمانينيات من عمره أدناها.وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث - حيث نقلت المرأتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقل موقع ذا صن وقال رجال الشرطة في بيان: "امرأة - يعتقد أنها في العشرينات من عمرها - سقطت من شرفة. وتم العثور على امرأة أخرى، في الثمانينيات من عمرها، مصابة بجروح نتيجة السقوط."واضافوا: "ننتظر آخر المستجدات عن حالتهما. الشرطة ما زالت في مكان الحادث والتحقيقات جارية".وأكد متحدث باسم الإسعاف في لندن أنه تم استدعاؤهم الاثنين بعد الساعة الثانية من بعد الظهر مباشرة بعد ورود تقارير حول "سقوط شخص من مكان مرتفع".وقال في بيان: "أرسلنا ثلاثة طواقم سيارات إسعاف ومسعف في سيارة استجابة سريعة وفريق متطوع للطوارئ وضابط استجابة للحوادث إلى مكان الحادث... لقد أرسلنا أيضًا فريق الصدمات من الإسعاف الجوي في لندن، والذي يتكون من مسعف وطبيب في السيارة."وختم: "وصل المسعف الأول في حوالي ثلاث دقائق. عالجنا مريضة في مكان الحادث وأخذناها إلى مركز صدمات رئيسي كأولوية. كما عالجنا مريضة ثانية ونقلناها إلى مستشفى محلي ".