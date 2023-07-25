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إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!

إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!







ووقع الحادث في 21 تموز عندما تبع المتهم فايز الدين ملا في إحدى المدارس الثانوية الضحية إلى المرحاض واعتدى عليها جنسيا. ثم حبسها في الحمام عندما صرخت طلباً للمساعدة وصفعها.



بعد ذلك ، تم إنقاذ الفتاة من قبل أصدقائها الذين أبلغوا والدتها بالحادث.



وقالت الوالدة: "علّق الملا قفلا خارج المرحاض وترك ابنتي. عند وصولي إلى هناك ، تساءلت عن سبب تركها في مثل هذه الحالة... كانت إدارة المدرسة جاهلة بما حصل"، وفق ما نقل موقع



وفي وقت لاحق ، قدم والدا الضحية شكوى في مركز الشرطة. وعقب الشكوى اعتقلت الشرطة المتهم مساء الاثنين.



تم حجزه بموجب المادة 376 من قانون العقوبات الهندي وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية (POCSO).

تعرضت فتاة قاصر للاغتصاب على يد معلمها داخل مبنى المدرسة في منطقة جنوب 24 بارغانا في غرب البنغال.ووقع الحادث في 21 تموز عندما تبع المتهم فايز الدين ملا في إحدى المدارس الثانوية الضحية إلى المرحاض واعتدى عليها جنسيا. ثم حبسها في الحمام عندما صرخت طلباً للمساعدة وصفعها.بعد ذلك ، تم إنقاذ الفتاة من قبل أصدقائها الذين أبلغوا والدتها بالحادث.وقالت الوالدة: "علّق الملا قفلا خارج المرحاض وترك ابنتي. عند وصولي إلى هناك ، تساءلت عن سبب تركها في مثل هذه الحالة... كانت إدارة المدرسة جاهلة بما حصل"، وفق ما نقل موقع India Today وفي وقت لاحق ، قدم والدا الضحية شكوى في مركز الشرطة. وعقب الشكوى اعتقلت الشرطة المتهم مساء الاثنين.تم حجزه بموجب المادة 376 من قانون العقوبات الهندي وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية (POCSO).