حاولت منعه من القيادة فكسر جمجمتها... وهذه التفاصيل!

فيديو يوثق المشهد... هروب السيّاح من نيران الجحيم في رودوس!

فيديو يوثق المشهد... هروب السيّاح من نيران الجحيم في رودوس!

أجبرها زوجها المخمور على تقبيله بالقوة... فقضمت قطعة من لسانه!