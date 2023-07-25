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اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)

اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف: اعتدت عليه ثم قطعت جسده!







وتتم محاكمة تايلور دينيس شابزنيس ، 25 عامًا ، بتهمة قتل وتشويه عشيقها شاد ثيريون، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي قُتل وتم تقطيع أوصاله في قبو والدته في شباط 2022.



وتقول السلطات إن المتهمة خنقت تيريون في منزل في غرين باي الذي كان يعيش فيه مع والدته، واعتدت عليه جنسياً وقطعت جسده، وتركت أجزاء منه في جميع أنحاء المنزل وفي سيارة. وتم العثور على رأسه وقضيبه في دلو، وفق ما نقل موقع



كما عُرضت صوراً مروعة لمسرح الجريمة لأكياس ملطخة بالدماء وفراشًا ملطخًا بالدماء في المحكمة يوم الاثنين، في اليوم الأول لمحاكمة شابزنيس.



واتُهمت شابزنس بالقتل من الدرجة الأولى وتشويه جثة والاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة بعد أن اكتشفت والدة الضحية رأس ابنها المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها.

تم عرض لقطات مصورة على هيئة محلفين في ولاية ويسكونسن تكشف عن اللحظة المرعبة التي عثرت فيها الشرطة على رأس في دلو.وتتم محاكمة تايلور دينيس شابزنيس ، 25 عامًا ، بتهمة قتل وتشويه عشيقها شاد ثيريون، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي قُتل وتم تقطيع أوصاله في قبو والدته في شباط 2022.وتقول السلطات إن المتهمة خنقت تيريون في منزل في غرين باي الذي كان يعيش فيه مع والدته، واعتدت عليه جنسياً وقطعت جسده، وتركت أجزاء منه في جميع أنحاء المنزل وفي سيارة. وتم العثور على رأسه وقضيبه في دلو، وفق ما نقل موقع دايلي ميل كما عُرضت صوراً مروعة لمسرح الجريمة لأكياس ملطخة بالدماء وفراشًا ملطخًا بالدماء في المحكمة يوم الاثنين، في اليوم الأول لمحاكمة شابزنيس.واتُهمت شابزنس بالقتل من الدرجة الأولى وتشويه جثة والاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة بعد أن اكتشفت والدة الضحية رأس ابنها المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها.