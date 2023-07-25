2min

هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!

هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!







وخلال الفيلم الوثائقي الساخر، المسمى "غريغ والاس: اللحوم البريطانية المعجزة" ، شوهد مقدم العرض المثير للجدل وهو يقوم بجولة في مصنع يصنع "لحوم بشرية هندسية" ، قبل أن يجربها بنفسه.



وبينما كان البرنامج محاكاة ساخرة، اعترف العديد من المشاهدين بأنهم وقعوا في الفخ وصدقوا أن الرجل يأكل لحوماً بشرية حقيقية، في حين غرد أحدهم بأنه جعلهم "يشعرون بالمرض".



ولكن ما هو طعم اللحم البشري في الواقع؟



من المعروف على نطاق واسع أن أكل لحوم البشر أمر خاطئ للغاية، لكن البعض سمح للفضول بالتغلب عليه.



وألقى موقع



في عشرينيات القرن االفائت، شرع المغامر الأميركي ويليام بوهلر سيبروك في تقديم سجل مفصل للمجتمعات التي تلتهم اللحم البشري.



حتى أنه ذهب إلى حد تذوقه بنفسه عندما التقى بشعب Guero في غرب إفريقيا ، وكتب عن تجاربه في كتابه " Jungle Ways"، الذي نُشر عام 1931.



ولاحظ المستكشف أن اللحم البشري النيء يشبه اللحم البقري ولكنه أقل احمراراً ويحتوي على دهون صفراء باهتة.



وبمجرد طهيه، يتحول إلى اللون الرمادي ورائحته مثل لحم البقر.



أما بالنسبة للطعم، فقد كتب: "لقد كان تقريبًا مثل لحم العجل الجيد والمتكامل لدرجة أنني أعتقد أنه لا يمكن لأي شخص لديه ذوق من الحساسية العادية والطبيعية أن يميّزه عن لحم العجل".

شعر مشاهدو القناة الرابعة بالاشمئزاز الليلة الفائتة بعد مشاهدة برنامج غريب بدا أنه يظهر غريغ والاس يأكل لحمًا بشريًا.وخلال الفيلم الوثائقي الساخر، المسمى "غريغ والاس: اللحوم البريطانية المعجزة" ، شوهد مقدم العرض المثير للجدل وهو يقوم بجولة في مصنع يصنع "لحوم بشرية هندسية" ، قبل أن يجربها بنفسه.وبينما كان البرنامج محاكاة ساخرة، اعترف العديد من المشاهدين بأنهم وقعوا في الفخ وصدقوا أن الرجل يأكل لحوماً بشرية حقيقية، في حين غرد أحدهم بأنه جعلهم "يشعرون بالمرض".ولكن ما هو طعم اللحم البشري في الواقع؟من المعروف على نطاق واسع أن أكل لحوم البشر أمر خاطئ للغاية، لكن البعض سمح للفضول بالتغلب عليه.وألقى موقع MailOnline نظرة على حسابات أولئك الذين جربوه في الماضي.في عشرينيات القرن االفائت، شرع المغامر الأميركي ويليام بوهلر سيبروك في تقديم سجل مفصل للمجتمعات التي تلتهم اللحم البشري.حتى أنه ذهب إلى حد تذوقه بنفسه عندما التقى بشعب Guero في غرب إفريقيا ، وكتب عن تجاربه في كتابه " Jungle Ways"، الذي نُشر عام 1931.ولاحظ المستكشف أن اللحم البشري النيء يشبه اللحم البقري ولكنه أقل احمراراً ويحتوي على دهون صفراء باهتة.وبمجرد طهيه، يتحول إلى اللون الرمادي ورائحته مثل لحم البقر.أما بالنسبة للطعم، فقد كتب: "لقد كان تقريبًا مثل لحم العجل الجيد والمتكامل لدرجة أنني أعتقد أنه لا يمكن لأي شخص لديه ذوق من الحساسية العادية والطبيعية أن يميّزه عن لحم العجل".