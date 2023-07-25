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بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي!







وكانت يشيم دمير (39 عاماً) وخطيبها نظام الدين غورسو يحتفلان عند غروب الشمس وسط منظر خلاب في أعلى جرف مشهور بمدينة كاناكالي - شمال غرب تركيا، في 6 تموز الحالي.



وبعد عرضه الزواج على حبيبته، عاد نظام الدين إلى سيارته لجلب الطعام الخاص بالاحتفال عندما سمع صرخة خطيبته، فعاد للمكان الذي كانا فيه مسرعاً ليجدها سقطت من ارتفاع يزيد عن 100 قدم، وفق ما نقل موقع



وقال الرجل لوسائل إعلام محلية: "اخترنا هذا المكان لتبقى لنا ذكريات رومانسية، حدث كل شيء دفعة واحدة... لقد فقدت توازنها وسقطت على الأرض".



ولم تتوفى يشيم على الفور، حيث طلب خطيبها المساعدة، لكن بعد 45 دقيقة من محاولات الإنعاش، أعلن المسعفون وفاتها متأثرة بجراحها. توفيت امرأة تركية بعد أن سقطت من أعلى جرف صخري بعد لحظات من طرح خطيبها عليها سؤال "هل تقبلين الزواج بي؟".وكانت يشيم دمير (39 عاماً) وخطيبها نظام الدين غورسو يحتفلان عند غروب الشمس وسط منظر خلاب في أعلى جرف مشهور بمدينة كاناكالي - شمال غرب تركيا، في 6 تموز الحالي.وبعد عرضه الزواج على حبيبته، عاد نظام الدين إلى سيارته لجلب الطعام الخاص بالاحتفال عندما سمع صرخة خطيبته، فعاد للمكان الذي كانا فيه مسرعاً ليجدها سقطت من ارتفاع يزيد عن 100 قدم، وفق ما نقل موقع ذا صن وقال الرجل لوسائل إعلام محلية: "اخترنا هذا المكان لتبقى لنا ذكريات رومانسية، حدث كل شيء دفعة واحدة... لقد فقدت توازنها وسقطت على الأرض".ولم تتوفى يشيم على الفور، حيث طلب خطيبها المساعدة، لكن بعد 45 دقيقة من محاولات الإنعاش، أعلن المسعفون وفاتها متأثرة بجراحها.

