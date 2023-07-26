بريطاني استدرج شقيقته المراهقة إلى متنزه ثم اغتصبها وقتلها وحاول إخفاء الأدلة... هل كشفته كاميرات المراقبة؟

قُتلت مراهقة بريطانية بعد تعرّضها لاعتداءٍ جنسي على يد شقيقها، وذلك قبل أن أقدم على قتلها في أحد المتنزهات.

وتم العثور على أمبر غيبسون متوفاة في Cadzow Glen في هاميلتون، لاناركشاير، في 28 تشرين الثاني 2021.

وبحسب المعلومات، فإن شقيق الضحية، كونور غيبسون، قيد المحاكمة في المحكمة العليا في غلاسكو.

من جهته، فقد نفى كونور، 20 عامًا، محاولة خنق شقيقته البالغة من العمر 16 عامًا والتعدي عليها جنسيا.

وقال المدعي العام للمحلفين إنه يجب إدانة كونور غيبسون وذلك بعد مشاهدة لقطات كاميرات المراقبة، وأدلة الحمض النووي، وحقيقة أنه حاول التخلص من ملابسه عقب عودته من المتنزه حيث كان متواجداً مساء يوم الجمعة 26 تشرين الثاني للقاء أمبر.