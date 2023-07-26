انكشفت جريمتها الأخيرة فظهرت الحقيقة: السرقة ليست الأولى وهؤلاء هم ضحاياها!

انكشفت جريمتها الأخيرة فظهرت الحقيقة: السرقة ليست الأولى وهؤلاء هم ضحاياها!



قامت إيلي ماي باربرا هينتون البالغة من العمر28 عامًا بسرقة عدد من قطع المجوهرات عند زيارتها لمنزل احد أصدقائها في منطقة إيستلي ونيتلي في انكلترا.



وبعد بضعة أيام، عثر شريك هينتون على قطع من المجوهرات في منزله، فدعا أحد مالكي المنازل المتواجدين للتحقق مما إذا كانت هذه القطع من المجوهرات تعود اليهم. فتمّ التأكد من عملية السرقة حينها.



وخلال تفتيش منزل المُتهمة، عُثر على عدد من قطع المجوهرات الأخرى التي لم يتعرف عليها شريك هينتون، بالإضافة إلى إيصالات سماسرة الرهن المحليين حيث تم بيع المجوهرات ؛ مما أدى إلى إثارة شكوك حول سرقتها من المقيمين في Netley Court Care Home، وهو دار رعاية للمسنين حيث كانت تعمل هينتون.



تم القبض على إيلي هينتون في 15 تشرين الأول 2020 واعترفت بسرقة المجوهرات من أصحاب المنازل وكذلك المقيمين في دار الرعاية. ووجهت إليها لاحقًا 16 تهمة سرقة.



ومثُل في محكمة ساوثهامبتون كراون في تاريخ 25 تموز 2023 حُكم على إيلي ماي باربرا هينتون بالسجن لمدة عامين.



فهينتون قد استغلت بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في المجتمع، حيث كان بعض الضحايا يعانون من الخرف، لذلك من المحتمل أنهم لم يكونوا على علم بحدوث السرقات.



ويُذكر بأن حوادث السرقة حصلت في فترة انتشار فيروس كورونا حين كان الزوار ممنوعين من زيارة الأشخاص الموجودين في دار الرعاية.