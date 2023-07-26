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بعد أن اعتدى شقيقها عليها ثم قتلها... قضية المراهقة البريطانية تتفاعل: رجل عثر على الجثة واغتصبها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-07-26 | 05:48
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بعد أن اعتدى شقيقها عليها ثم قتلها... قضية المراهقة البريطانية تتفاعل: رجل عثر على الجثة واغتصبها وهذه التفاصيل!
تفاصيل صادمة تُبصر النور في قضية الفتاة البريطانية آمبر غيبسون، التي توفيت بعدما قام شقيقها باغتصابها وقتلها بضربها على رأسها.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، فقد اتّضح أنه بعد مغادرة كونور غيبسون موقع الجريمة، عثر رجل آخر على الضحية آمبر جثة آمبر غيبسون العارية في غابة واقعة جنوب شرق غلاسكو، فأقدم على التعدي عليها جنسياً بدلاً من إبلاغ الشرطة.
اكتشف ستيفن كوريغان، 45 عامًا، جثة الضحية في متنزه Cadzow Glen بعد يومين من الحادثة المروعة.
وكشفت المحكمة أن كوريغان لم يكن على معرفة بكونور، وتمت إدانته بتهمتي الاعتداء الجنسي والمسّ بمسرح جريمة مع عدم إبلاغ الشرطة، إلا أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وكان يعيش كونور وآمبر في منزل يسوده العنف، حيث كانا يشهدان على ضرب والدهما لوالدتهما بشكلٍ عنيف ومتكرر، ما أدّى إلى نقلهما في سن الخامسة والثالثة إلى مركز رعاية خاصة.
ويُذكر أن الضحية آمبر توجهت إلى المتنزه للقاء شقيقها بعد فترة غياب، إلا أن الأخير البالغ من العمر 19 عاما، خلع ملابس شقيقته المراهقة (16 عاما) عنها وضربها على رأسها بشكلٍ متكرر كما ضغط على رقبتها بيديه وخنقها بنية اغتصابها، وفي النهاية قتلها.
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ستيفن كوريغان.
التالي
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
انكشفت جريمتها الأخيرة فظهرت الحقيقة: السرقة ليست الأولى وهؤلاء هم ضحاياها!
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