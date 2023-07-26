بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!

اتهم رجل يبلغ من العمر 43 عامًا بالقتل بعد اكتشاف جثة امرأة في جنوب بومونت في الولايات المتحدة مفقودة لمدة 10 أيام بحسب شرطة الخيالة الملكية الكندية.

وبحسب موقع " ادمونتون جورنال " يقول المحققون إن الضحية البالغة من العمر 40 عامًا، شوهدت لآخر مرة على قيد الحياة في 14 تموز. ومع ذلك، لم تتلق الشرطة أي بلاغ عن شخص مفقود حتى تاريخ 16 تموز.

واستمرت عمليات البحث في المناطق المحلية في جنوب بومونت خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم الاثنين، عندما تم اكتشاف جثة أوبيرلي.