طائرة تركية تهبط اضطرارياً... أحد ركابها انتحر على متنها بطريقة مأساوية!

شهد طاقم إحدى طائرات شركة Turkish Airlines التركية في رحلة من اسطنبول إلى المغرب، وفاة أحد الركّاب بعدما أقدم على الانتحار في دورة المياه يوم الثلاثاء، ما أدّى إلى هبوط الطائرة بشكل اضطراري في الجزائر.

وفي التفاصيل، غادرت الرحلة على متن طائرة من طراز Boeing 737-Max 8، من مطار إسطنبول إلى مراكش بالمغرب، عندما أثارت الإقامة المطولة للراكب المجهول في دورة المياه مخاوف بين طاقم الرحلة.

وبعد مرور وقت طويل على مكوثه في الداخل، اكتشف طاقم الطائرة عند فتح دورة المياه المشهد المروع حيث وجدوا الراكب متوفياً.

وحاول الطاقم تقديم الرعاية الطبية على الفور بمساعدة طبيب على متن الطائرة. ولكن على الرغم من جهودهم، لم يتمكنوا من إنقاذ حياة الرجل.

ونتيجة لذلك، اضطرت الرحلة إلى الهبوط اضطرارياً في الجزائر.

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا، كما أعربت الخطوط الجوية التركية عن تعازيها لجميع المتضررين من الحادث المؤسف. وأكدت شركة الطيران التزامها بالتعامل مع مثل هذه الحوادث بشكل سريع ومسؤول.