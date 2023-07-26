ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح! (صور)

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح! (صور)



نشرت جورجينا رودريغيز صديقة أسطورة كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عبر حسابها الشخصي على انستغرام صورة لاطفالهما من داخل احد صالونات التجميل.



وكان اللافت في الصورة ظهور ابنتها "ألانا" وهي ترتدي قميص نادي ليفربول المدوّن عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح، مع حذاء كبير بكعب عال يبدو أنه يعود لوالدتها.



وانتشرت صورة ألانا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبّر المتابعون عن لطافة الطفلة وجمالها.