بمناسبة عيد ميلادها الـ12... المراهقة المليونيرة تُقيم حفلة تقاعد! (صور)

تُخطط بيكسي كورتيس، المليونيرة البالغة من العمر 11 عاما، لحفلة تقاعدها في عيد ميلادها الثاني عشر.

وتخطط رائدة الأعمال الشابة الأسترالية لتخطيط حفلة عيد ميلاد تهدف للابتعاد عن أسلوب حياتها المُتعب والتركيز على المدرسة.

وشاركت كورتيس، المديرة التنفيذية لشركة الألعاب التابعة لها، Pixie’s Fidgets، مقطع فيديو على إنستغرام حيث عرضت فيه حقائب هدايا ضيوف حفل عيد ميلادها، المليئة بمستلزمات العناية بالبشرة بقيمة تزيد عن 50 دولارًا.

وأعطت والدة كيرتس، روكسي جاسينكو، ابنتها فكرة التخطيط لحفلة التقاعد بعد أن أكدت لها أهمية تعلم كيفية الموازنة بين التعليم وريادة الأعمال.

وأسست كورتيس شركة Pixie’s Fidgets مع والدتها في عام 2021، الّتي حققت أرباحاً كبيرة في السنوات الفائتة.

وغالبًا ما تشارك كورتيس أسلوب حياتها الفاخر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، إذ بات لديها أكثر من 130 ألف متابع.