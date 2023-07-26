الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمناسبة عيد ميلادها الـ12... المراهقة المليونيرة تُقيم حفلة تقاعد! (صور)

منوعات
2023-07-26 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمناسبة عيد ميلادها الـ12... المراهقة المليونيرة تُقيم حفلة تقاعد! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بمناسبة عيد ميلادها الـ12... المراهقة المليونيرة تُقيم حفلة تقاعد! (صور)

تُخطط بيكسي كورتيس، المليونيرة البالغة من العمر 11 عاما، لحفلة تقاعدها في عيد ميلادها الثاني عشر.
 
وتخطط رائدة الأعمال الشابة الأسترالية لتخطيط حفلة عيد ميلاد تهدف للابتعاد عن أسلوب حياتها المُتعب والتركيز على المدرسة.
 
وشاركت كورتيس، المديرة التنفيذية لشركة الألعاب التابعة لها، Pixie’s Fidgets، مقطع فيديو على إنستغرام حيث عرضت فيه حقائب هدايا ضيوف حفل عيد ميلادها، المليئة بمستلزمات العناية بالبشرة بقيمة تزيد عن 50 دولارًا.
 
وأعطت والدة كيرتس، روكسي جاسينكو، ابنتها فكرة التخطيط لحفلة التقاعد بعد أن أكدت لها أهمية تعلم كيفية الموازنة بين التعليم وريادة الأعمال.
 
وأسست كورتيس شركة Pixie’s Fidgets مع والدتها في عام 2021، الّتي حققت أرباحاً كبيرة في السنوات الفائتة.
 
وغالبًا ما تشارك كورتيس أسلوب حياتها الفاخر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، إذ بات لديها أكثر من 130 ألف متابع.
 
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

بيكسي كورتيس

المراهقة المليونيرة

حفلة

عيد ميلاد

شابة أسترالية

Pixie’s Fidgets.

LBCI التالي
التقيا عبر تطبيق مواعدة... تعدّى عليها جنسياً بمساعدة صديقه ووثّق الجريمة بمقطع فيديو!
أجدد ابتكارات الذكاء الاصطناعي .. مؤثرة افتراضية تثير الجدل بثياب السباحة والملابس الداخلية! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-18

بعد 7 أعوام من الزواج... صوفيا فيرغارا وزوجها يعلنان انفصالهما وهكذا احتفلت بعيد ميلادها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-07-18

ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بوجود النجوم.. هكذا أصبحت نجمة "غنوجة بيّها" (صور)

LBCI
فنّ
2023-07-08

الإحتفالات بعيد ميلاد نوال الزغبي مستمرّة.. وقالب الحلوى المبهر حديث المتابعين (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-06-29

كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:46

صور توثق المأساة... مراهق يتعرّض للضرب المبرح وحبيبته تكشف "أُصبت بصدمة!"

LBCI
منوعات
09:19

لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)

LBCI
منوعات
09:11

بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
08:47

خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:34

بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!

LBCI
فنّ
2023-07-25

ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-12

جعجع لـ حوار المرحلة: حزب الله لن يكون بأي لحظة من اللحظات من دعاة الحوار وهم منذ اللحظة الاولى يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-06

يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:50

مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء

LBCI
أخبار لبنان
05:42

تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...

LBCI
أخبار لبنان
04:30

تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...

LBCI
اقتصاد
03:43

ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

ندوب ٤ آب…هل تختفي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:29

مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة

LBCI
منوعات
13:55

إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار لبنان
05:42

تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...

LBCI
منوعات
16:15

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)

LBCI
منوعات
11:02

هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)

LBCI
منوعات
15:29

اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)

LBCI
منوعات
13:27

قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More