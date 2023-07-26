الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التقيا عبر تطبيق مواعدة... تعدّى عليها جنسياً بمساعدة صديقه ووثّق الجريمة بمقطع فيديو!
منوعات
2023-07-26 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التقيا عبر تطبيق مواعدة... تعدّى عليها جنسياً بمساعدة صديقه ووثّق الجريمة بمقطع فيديو!
أعلنت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء أن امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل رجل التقت به على تطبيق مواعدة وصديقه في فندق بمنطقة غوروغرام بالقرب من مدينة ديلهي الهندية.
وبحسب تقرير الشرطة، جاء في شكوى الضحية أنها التقت بالمتهم من خلال تطبيق مواعدة، وقام بدعوتها لاحقًا إلى الفندق في 29 حزيران.
وعندما وصلت إلى الفندق، قدّم الرجلان لها الطعام وفقدت الوعي بعد تناوله، وأضافت "أقدما على اغتصابي ووثقا الفعل بمقطع فيديو. وعندما استوعبت ما حصل بعد استعادتي لوعيي، هدد المتهم بنشر الفيديو على نطاق واسع".
وتابعت "تمكنت من العودة إلى المنزل بطريقةٍ ما، لكن قررت التوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى".
وذكر مركز الشرطة أن التحقيق جارٍ في هذه المسألة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
الشرطة الهندية
امرأة
اغتصاب
تطبيق مواعدة
فندق
غوروغرام.
التالي
بعد البحث عنه لمدة 4 أيام... عثروا على أشلائه في أحشاء الوحش! (صور)
بمناسبة عيد ميلادها الـ12... المراهقة المليونيرة تُقيم حفلة تقاعد! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-03
خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحافية... امرأة تتهم ترامب بالتحرش بها جنسيا
منوعات
2023-05-03
خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحافية... امرأة تتهم ترامب بالتحرش بها جنسيا
0
منوعات
09:11
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
منوعات
09:11
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
0
منوعات
08:42
"ظروف عنيفة تهدد الأرواح"... مصرع امرأة جراء اعصار مدمر
منوعات
08:42
"ظروف عنيفة تهدد الأرواح"... مصرع امرأة جراء اعصار مدمر
0
أمن وقضاء
04:33
اعتقال متحرّش حاول اغتصاب طفلة في أحد الأندية الرياضيّة في ساحل المتن
أمن وقضاء
04:33
اعتقال متحرّش حاول اغتصاب طفلة في أحد الأندية الرياضيّة في ساحل المتن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:46
صور توثق المأساة... مراهق يتعرّض للضرب المبرح وحبيبته تكشف "أُصبت بصدمة!"
منوعات
09:46
صور توثق المأساة... مراهق يتعرّض للضرب المبرح وحبيبته تكشف "أُصبت بصدمة!"
0
منوعات
09:19
لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)
منوعات
09:19
لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)
0
منوعات
09:11
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
منوعات
09:11
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
0
منوعات
08:47
خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!
منوعات
08:47
خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
09:34
بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!
فنّ
09:34
بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!
0
فنّ
2023-07-25
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
فنّ
2023-07-25
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
0
آخر الأخبار
2023-07-12
جعجع لـ حوار المرحلة: حزب الله لن يكون بأي لحظة من اللحظات من دعاة الحوار وهم منذ اللحظة الاولى يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
2023-07-12
جعجع لـ حوار المرحلة: حزب الله لن يكون بأي لحظة من اللحظات من دعاة الحوار وهم منذ اللحظة الاولى يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية
0
أمن وقضاء
2023-05-06
يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
أمن وقضاء
2023-05-06
يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
0
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
0
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
0
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
0
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
3
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
4
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
5
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
6
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
7
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
8
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More