التقيا عبر تطبيق مواعدة... تعدّى عليها جنسياً بمساعدة صديقه ووثّق الجريمة بمقطع فيديو!

أعلنت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء أن امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل رجل التقت به على تطبيق مواعدة وصديقه في فندق بمنطقة غوروغرام بالقرب من مدينة ديلهي الهندية.

وبحسب تقرير الشرطة، جاء في شكوى الضحية أنها التقت بالمتهم من خلال تطبيق مواعدة، وقام بدعوتها لاحقًا إلى الفندق في 29 حزيران.

وعندما وصلت إلى الفندق، قدّم الرجلان لها الطعام وفقدت الوعي بعد تناوله، وأضافت "أقدما على اغتصابي ووثقا الفعل بمقطع فيديو. وعندما استوعبت ما حصل بعد استعادتي لوعيي، هدد المتهم بنشر الفيديو على نطاق واسع".

وتابعت "تمكنت من العودة إلى المنزل بطريقةٍ ما، لكن قررت التوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى".

وذكر مركز الشرطة أن التحقيق جارٍ في هذه المسألة.