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بعد البحث عنه لمدة 4 أيام... عثروا على أشلائه في أحشاء الوحش! (صور)

بعد البحث عنه لمدة 4 أيام... عثروا على أشلائه في أحشاء الوحش! (صور)







وتم اكتشاف آدي بانغسا، 60 عامًا، داخل الوحش بعد أربعة أيام من البحث في تاواو، ماليزيا، في 23 تموز، وفق موقع



وبقي الرجل المسن في عداد المفقودين لمدة أربعة أيام قبل أن تنهي إدارة الحياة البرية البحث بعد قطع معدة الزاحف الضخم والعثور على الرجل.



وتم العثور على بقايا بانغسا مدفونة داخل أحشاء الحيوان حيث قام مسؤولو الحياة البرية بسحبها ووضعها في كيس بلاستيكي.



وأكد رئيس محطة Tawau Fire and Rescue Station Jemishin Ujin أن أفراد أسرة المتوفى كانوا حاضرين عندما تم فتح معدة التمساح في الصباح الباكر.



وبعد إجراء مزيد من الفحوصات، أكدت النتائج هوية الضحاية حيث تم العثور على جميع أجزاء الجسم داخل المخلوق. تم العثور على جثة مزارع مفقود داخل بطن تمساح ضخم يبلغ طوله 14 قدمًا بينما كان السكان المحليون يقطعونه أمام عائلة الفقيد المرعوبة..وتم اكتشاف آدي بانغسا، 60 عامًا، داخل الوحش بعد أربعة أيام من البحث في تاواو، ماليزيا، في 23 تموز، وفق موقع ذا صن وبقي الرجل المسن في عداد المفقودين لمدة أربعة أيام قبل أن تنهي إدارة الحياة البرية البحث بعد قطع معدة الزاحف الضخم والعثور على الرجل.وتم العثور على بقايا بانغسا مدفونة داخل أحشاء الحيوان حيث قام مسؤولو الحياة البرية بسحبها ووضعها في كيس بلاستيكي.وأكد رئيس محطة Tawau Fire and Rescue Station Jemishin Ujin أن أفراد أسرة المتوفى كانوا حاضرين عندما تم فتح معدة التمساح في الصباح الباكر.وبعد إجراء مزيد من الفحوصات، أكدت النتائج هوية الضحاية حيث تم العثور على جميع أجزاء الجسم داخل المخلوق.