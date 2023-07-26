طفلة تتعرض لحادث مروع كاد ان يودي بحياتها داخل مسبح! (فيديو)

طفلة تتعرض لحادث مروع كاد ان يودي بحياتها داخل مسبح! (فيديو)



تعرضت طفلة صغيرة لحادث مروع داخل احد المسابح، في مدينة قوانغتشو الصينية، كاد ان يودي بحياتها.



وفي التفاصيل، علقت الطفلة داخل حلقة مطاطية بشكل مقلوب رأسًا على عقب بعد ان كانت تتنقل في حوض السباحة، ليسارع منقذ السباحة لانقاذها.



وظهر في الفيديو المؤثر، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية الاهل على اهمية الانتباه الى اطفالهم في المسابح، الطفلة وهي ترفس ساقيها في الهواء وتحاول مقاومة الحلقة المطاطية التي تضغطها الى الأسفل.