"ظروف عنيفة تهدد الأرواح"... مصرع امرأة جراء اعصار مدمر

"ظروف عنيفة تهدد الأرواح"... مصرع امرأة جراء اعصار مدمر



لقيت امرأة مصرعها الأربعاء عندما ضرب إعصار دوكسوري شمال الفيليبين مما تسبب أيضا في اقتلاع أشجار وانقطاع التيار الكهربائي وهطول أمطار غزيرة ولجوء آلاف الأشخاص إلى منازل متينة أو ملاجئ.



في آخر تحديث لها عند الثالثة بتوقيت غرينيتش، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في الفيليبين أن رياحاً سرعتها 175 كلم / ساعة سُجلت بالقرب من جزيرة فوغا، قبالة الطرف الشمالي لجزيرة لوزون الرئيسية.



وحذرت الوكالة من "ظروف عنيفة تهدد الأرواح" في المنطقة التي يسكنها عدد ضئيل من السكان وتشهد رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة.



وقال كونستانتي فوروندا مسؤول إدارة الكوارث في مقاطعة إيزابيلا لوكالة فرانس برس إن امرأة كانت تبيع الخبز في رامون بالمقاطعة لقيت حتفها إثر سقوط شجرة جوز الهند.



وأضاف أنه تم إجلاء حوالي 1500 شخص من الساحل ونقلهم إلى هذه المقاطعة.



عبر إعصار دوكسوري المحيط الهادي الثلاثاء، قبل أن يضعف مع اقترابه من الفيليبين.



ومن المتوقّع أن يكتسح الإعصار بعدها تايوان وجنوب شرق الصين.



تضرب الفيليبين نحو 20 عاصفة كبيرة بمعدّل سنوي ما يودي بحياة مئات الأشخاص ويؤدي إلى نفوق الماشية وإفقار مناطق بأكملها.



ويعزو علماء ازدياد شدة هذه العواصف التي تدمّر البنية التحتية الأساسية إلى تغير المناخ.



وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار قد تضرب السواحل.