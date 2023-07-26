خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!

خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!



أقدم رجل يدعى تشارلز روبرت سميث على قتل ثلاثة أشخاص الشهر الفائت بسبب خلاف على موقف سيارات في أنابوليس بولاية ميريلاند الأميركية، وفقًا للسلطات.



ويواجه تشارلز 42 تهمة، بما في ذلك ثلاث تهم بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى وجرائم "كراهية" تتعلق بقتل ماريو ميريليس ووالده نيكولاس ميريليس وكريستيان سيغوفيا، حسبما أعلن مكتب المدعي العام للمقاطعة.



وفي تفاصيل الجريمة، كان سميث في طريقه الى منزله في الوقت الذي كان ماريو ميريليس يقيم حفلة في منزله وكان هناك العديد من السيارات المتوقفة في الشارع المشترك، الأمر الذي اغضب القاتل ودفعه الى اخراج مسدسه واطلاق النار على ميريليس وسيغوفيا.



وبعدها، عاد سميث إلى منزله، واستعاد بندقيته وبدأ في إطلاق النار من النافذة بشكلٍ عشوائي ليصيب والد ماريو، نيكولا ميريليس، في إطلاق نار إضافي.