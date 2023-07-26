عن عمر 69 عاما... أسطورة المصارعة "هالك هوغان" يعقد خطوبته للمرة الثالثة! (صور)

أعلن أسطورة المصارعة هالك هوغان خطوبته على حبيبته "سكاي دايلي" بعد أكثر من عام من المواعدة، وذلك خلال حفل زفاف صديقها المقرب الذي أُقيم في نهاية الأسبوع الفائت.

ويُذكر أنها المرة الثالثة الّتي يعقد فيها هوغان، 69 عاما، خطوبته، بعد زواجه من زوجته السابقة، ليندا من عام 1983 حتى عام 2009، وجنيفر مكدانيل من عام 2010 حتى عام 2021.

ولدى نجم WWE وWCW السابق طفلين بروك، 35، ونيك، 32 عامًا، من زواجه الأول.

وكشف هالك هوغان، خلال خطابه في حفل زفاف الممثل كورين نيميك وزوجته سابرينا نوفا يوم الأحد، أنه طلب الزواج من حبيبته قبل ثلاثة أيام فقط، أي في عيد ميلاد ديلي.

ولم يكشف النجم عن أي تفاصيل إضافية حول تاريخ الزفاف أو النشاطات القادمة.