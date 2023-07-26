بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!

قام أحد الأشخاص بتسليف المال الى رجل لم يردّ له المبلغ لاحقاً. فقام المُسلف باغتصاب زوجة الرجل وهدّده بالسكين، وقام بتصوير فعلته على الهاتف. وعندما رفضت الزوجة تلبية مطالبه، قام بنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. فتقدمت بشكوى ضده.

وبحسب موقع "بوليسناما" اعتقلت شرطة هادابسار، المواطن امتياز هاشم شيخ، البالغ من العمر 47 عاماً، من سكان مستعمرة مهدى، هادابسار في الهند.

ووفقاً للشرطة، فإن زوج صاحبة الشكوى قد اقترض نقوداً من امتياز شيخ ولم يتمكن من إعادة المبلغ. ومن ثم هدد شيخ بقتل صاحبة الشكوى وزوجها في شباط 2023.