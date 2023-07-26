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لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)

منوعات
2023-07-26 | 09:19
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لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)
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لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)

لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)

روى رجل كيف تجمد دمه حرفيًا بعد أن عضه ثعبان سام أثناء عمله على طريق سريع مزدحم، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وفي التفاصيل، قال وارن سولسبي، 25 عامًا، إنه شعر "بنقرة صغيرة" على خنصره الأيسر بينما كان يزيل الشجيرات المتضخمة من جانب الطريق - وافترض أنه تعرض لوخز شوكة.

لكنه صُدم عندما اكتشف من المسعفين أن علامتي الثقب على يده نتجت عن أفعى سامة انطلقت من زجاجة بيرة.

وهرع زملاؤه به، من تراننت، شرق لوثيان، إلى المستشفى بعد أن بدأ يشعر بالدوار والمرض.

وأجرى محققو المستندات في مستشفى إدنبرة الملكي اختبارات كشفت أن دمه كان ضعف اللزوجة التي ينبغي أن يكون عليها وربطوه بوصلة وريدية أثناء طلب مضادات السموم لركوب دراجة بمحرك من مانشستر.

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