لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)

"المشهد كان مروعاً جاؤوا بمركبات عسكرية وبنادق"... طالبان تغلق صالونات التجميل في أفغانستان بشكل دائم!

"المشهد كان مروعاً جاؤوا بمركبات عسكرية وبنادق"... طالبان تغلق صالونات التجميل في أفغانستان بشكل دائم!

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)