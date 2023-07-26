صور توثق المأساة... مراهق يتعرّض للضرب المبرح وحبيبته تكشف "أُصبت بصدمة!"

تعرض مراهق في ولاية ألاباما الأميركية لاعتداء وحشي ما أدّى إلى إصابته في وجهه وفقدانه الوعي من قبل مجموعة من الرجال في مهرجان موسيقى "الكاونتري" ليل السبت.

وحضر ريد واتس، 18 عامًا، مهرجان موسيقى "Rock the South" مع مجموعة من أصدقائه عندما اتهمه زميله في الحفل بسكب مشروب عليهم، ما أدى في النهاية إلى تعرض المراهق للضرب على يد مجموعة من رجال بالغين".

وقال واتس إنه حاول تجنّب أي عداء مع المتهم لأنه لم يكن يسكب المشروب عليه، وبحسب ما ورد تصافح الاثنان، ولكن بعد لحظات من مغادرة أصدقائه إلى دورة المياه، تعرض للهجوم من الخلف.

وبدورها، أخبرت صديقة واتس، كاتي هادجنز، أنها أصيبت بصدمة نفسية بعد مشاهدة مجموعة من الرجال يضربون صديقها أمامها ويسرقونه.

وتم نقل واتس فوراً إلى مستشفى محلي حيث شاركت والدته صورة ابنها، الّذي أصبح وجهه مشوهاً نتيجة تعرّضه للضرب المبرح . كما شوهد وهو يرتدي طوق عنق أثناء فحصه على فراش المستشفى.