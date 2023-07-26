طبيب يدعي أنه "أخصائي تدليك" ويعتدي جنسيًا على المريضة... هذه تفاصيل الجريمة المروعة!

طبيب يدعي أنه "أخصائي تدليك" ويعتدي جنسيًا على المريضة... هذه تفاصيل الجريمة المروعة!

حكم بالسجن لمدّة تسعة أشهر على طبيب، يدعى سايمون أبراهام، بتهمة "الاعتداء الجنسي" على مريضة في مستشفى مقاطعة إيستبورن العام في بريطانيا.



وفي التفاصيل، احتال أبراهام على المريضة، بعد حصوله على سجلاتها الخاصة في المستشفى، واتصل بها مدعياً انه "أخصائي تدليك"، ليزورها في منزلها ويعتدي عليها جنسيًا، وفقًا للمحكمة.



وكشفت المريضة، خلال جلسة الاستماع في المحكمة، ان سايمون "طلب زيارتها خارج المستشفى بهدف تدليك رأسها للتخلص من الأوجاع"، قبل أن "يستغلها" ويعتدي عليها جنسياً.



وسرعان ما أبلغت الضحية، الشرطة بالاعتداء الأمر الذي أنكره أبراهام بعد أن نفى في البداية زيارتها.