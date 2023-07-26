الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!

منوعات
2023-07-26 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!

جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!

قبضت الشرطة الفرنسية على أم تبلغ من العمر 21 عامًا، بعد العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعًا أوصالها في حقيبة ظهر في منزلها في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، تعيش الأم، التي لم يتم الكشف عن اسمها، مع والديها، وكانت قد أخبرت اثنين من صديقاتها أنّ الطفلة ولدت ميتة. 

وذكرت تقارير صحافية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الأم، يوم الأحد، بتهمة القتل العمد لقاصر دون سن 15 عاماً، ليتم إطلاق سراحها بعد يوم واحد ونقلها إلى المستشفى للأمراض النفسية.

وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إنهم عثروا على المولودة "مقطعة في حقيبة ظهر في غرفتها".
 
 
 
 

آخر الأخبار

منوعات

جريمة مروّعة

العثور

طفلة

حديثة

الولادة

مقطوعة الأوصال

LBCI التالي
"المشهد كان مروعاً جاؤوا بمركبات عسكرية وبنادق"... طالبان تغلق صالونات التجميل في أفغانستان بشكل دائم!
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-07-19

طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..

LBCI
منوعات
2023-07-23

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
منوعات
2023-07-13

واقعة مروعة... العثور على جثة طفلة مقطوعة الرأس على شاطئ في هذا البلد وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
08:37

طفلة تتعرض لحادث مروع كاد ان يودي بحياتها داخل مسبح! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:05

طبيب يدعي أنه "أخصائي تدليك" ويعتدي جنسيًا على المريضة... هذه تفاصيل الجريمة المروعة!

LBCI
منوعات
09:46

صور توثق المأساة... مراهق يتعرّض للضرب المبرح وحبيبته تكشف "أُصبت بصدمة!"

LBCI
منوعات
09:19

لسعته أفعى دون علمه والنتيجة كانت مرعبة! (صور)

LBCI
منوعات
09:11

بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-07-25

مذكرة بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار المرفأ

LBCI
أمن وقضاء
06:31

أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
07:55

الجيش: توقيف مطلوبَين في بلدة اللبوة ومنطقة تحويطة الغدير

LBCI
أمن وقضاء
02:37

جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟

LBCI
أخبار لبنان
14:13

260 طالبة وطالباً من مدارس لبنان وأنديته يشاركون في التصفيات المؤهِلة لأولمبياد الروبوتات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

قرار نوعي لشورى الدولة.. وزارة الطاقة ستدفع غرامة إكراهية يومية بدءاً من اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مهرجان جرش ينطلق الليلة ومشاركة لافتة لفنانين لبنانيين.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لقاء ودي لمنتخب لبنان لكرة السلة بمواجهة ايران في مجمّع نهاد نوفل

LBCI
السياحة في لبنان
13:43

أهلا بهالطلة من غوسطا وجونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جباية فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات النازحين معلقة حتى اشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
13:33

معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

لودريان مفوضا من اللجنة الخماسية... هل هي الفرصة الرئاسية الاخيرة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:29

مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
منوعات
16:15

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
05:42

تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...

LBCI
منوعات
15:29

اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
08:26

تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
02:37

جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!

LBCI
منوعات
08:47

خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More