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جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
منوعات
2023-07-26 | 12:00
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جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
قبضت الشرطة الفرنسية على أم تبلغ من العمر 21 عامًا، بعد العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعًا أوصالها في حقيبة ظهر في منزلها في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، تعيش الأم، التي لم يتم الكشف عن اسمها، مع والديها، وكانت قد أخبرت اثنين من صديقاتها أنّ الطفلة ولدت ميتة.
وذكرت تقارير صحافية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الأم، يوم الأحد، بتهمة القتل العمد لقاصر دون سن 15 عاماً، ليتم إطلاق سراحها بعد يوم واحد ونقلها إلى المستشفى للأمراض النفسية.
وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إنهم عثروا على المولودة "مقطعة في حقيبة ظهر في غرفتها".
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