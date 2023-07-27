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بعد "انتحار" أحد الركاب... طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الجزائر!

بعد "انتحار" أحد الركاب... طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الجزائر!







وكشفت



وبعد إخراج الراكب الفاقد للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين الركاب، بحسب للوكالة.



ومع تدهور حالة الراكب الصحيّة، نفذ الطيار هبوطاً اضطرارياً في الجزائر، ليتبين في ما بعد أنّ الراكب قد توفي انتحارًا، وفق ما أعلنت الطواقم الطبية.

أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على الهبوط في الجزائر يوم الثلاثاء، خلال رحلة من مطار اسطنبول إلى مدينة مراكش المغربية، بعد حادثة انتحار وقعت داخل الطائرة.وكشفت وكالة الأناضول التركية ، أن "خلال رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية، دخل راكب أجنبي، لم يتم الكشف عن جنسيته، الحمام ومكث هناك لفترة طويلة لأمر الذي أثار شكوك طاقم الطائرة".وبعد إخراج الراكب الفاقد للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين الركاب، بحسب للوكالة.ومع تدهور حالة الراكب الصحيّة، نفذ الطيار هبوطاً اضطرارياً في الجزائر، ليتبين في ما بعد أنّ الراكب قد توفي انتحارًا، وفق ما أعلنت الطواقم الطبية.