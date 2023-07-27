"جُردت من ملابسها وتُركت عارية في زنزانتها لساعات"... امرأة تكشف عن تعرّضها للإعتداء الجنسي من قبل رجال الشرطة

اتهمت امرأة بريطانية، عناصر في شرطة مانشيستر، بالإعتداء الجنسي عليها بعد أن جُردت من ملابسها وتركت عارية في الزنزانة لساعات.وفي التفاصيل، كشفت زينة إيمان، البالغة من العمر 38 عامًا، أنها تعرضت للإعتداء الجنسي على يد عناصر في شرطة مانشيستر الكبرى، بعد إلقاء القبض عليها.وانتشرت مؤخرًا مقاطع فيديو توثق الجريمة، ظهرت فيها السيّدة تتعرض للإعتداء الجنسي، وتجرد من ملابسها وتترك عارية لأكثر من 40 ساعة في زنزانتها.كما أشارت السجلات الطبية أن "زينة قد تعرضت لإصابات جنسية".يذكر ان الشرطة البريطانية كانت قد القت القبض على زينة إيمان بتهمة تعاطي المخدرات في شباط 2021.