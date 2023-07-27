زوج "نادر جدًا" من أحذية آبل للبيع بسعر خيالي! (صور)

يعرض دار المزادات Sotheby’s، أحد أقدم منتجات أبل وأكثرها غموضًا، وهو زوج من الأحذية الرياضية النادرة، يُعتقد أنه تم تصميمه خصيصًا للموظفين في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات، مقابل 50 ألف دولار.وكان قد عثر على زوج الأحذية عام 2016، في مرآب للبيع في بالو ألتو في كاليفورنيا، لينتقل الى دار المزادات Heritage Auction، ويدرج بسعر يبدأ من 30 ألف دولار.وقال ليون بينريمون، مدير الفنون الحديثة والمعاصرة فيHeritage Auction ، في عام 2018: "نعتقد أنهما كانا زوجًا من الأحذية الرياضية النموذجية المصنوعة لشركة آبل في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات، وأصبحا من الأرشيفات".