الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد اتّهامه بتأسيس حركة جهادية مع داعش… العثور على جثة مغنٍ في سجن إسباني!
منوعات
2023-07-27 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد اتّهامه بتأسيس حركة جهادية مع داعش… العثور على جثة مغنٍ في سجن إسباني!
عُثر على مغني الراب الجهادي من أصول مصرية عبد الماجد عبد الباري جثة هامدة، في سجن El Puerto III إسباني، صباح الأربعاء، وفقا "لموقع ذا صن".
وأشارت تقارير محلية إلى أنه تم العثور على الجثة خالية من أثار تعذيب، ولا تزال نتيجة التشريح غير معروفة.
وأدين عبد الباري، 32 عاما، بالسجن لمدة 9 سنوات، بعدما انتهت محاكمته في مدريد في 14 تموز، بتهمة "تأسيس حركة جهادية متنقلة". وزعمت المحكمة في ذلك الوقت أنه أنشأ الحركة إثر انشقاقه عن تنظيم داعش الإرهابي.
ونكر عبد الباري في المحاكمة جميع الاتهامات الموجهة ضده، وبخاصةٍ بعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي الّتي شوهد فيها يحمل رأساً مقطوعاً في مدينة الرقة السورية، موضحاً أنه دخل البلاد بهدف إنساني.
كما اتُهم مغني الراب المصري بظهوره في فيديو إعدام الصحافي الأميركي James Foley الذي بثه تنظيم داعش في السابق، الأمر الّذي يدلّ على تورطه فيه.
وتم إلقاء القبض على الإرهابي مع شريكين له من أصول جزائرية بعد أقل من أسبوع من دخولهم الدولة الإسبانية بصورة غير شرعية في نيسان عام 2020 حيث عثر عليهم داخل شقة مستأجرة في مقاطعة Almeria جنوب شرق إسبانيا.
ويُذكر أنه تم تجريد المغني من جنسيته البريطانية عند ضلوع السلطات البريطانية بانضمامه الى داعش بالإضافة إلى اتّهام والده عادل عبد الباري بتورطه بعمليات تفجير في أفريقيا مع تنظيم القاعدة وتم تسليمه الى الولايات المتحدة عام 2012.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
مغني الراب
حركة جهادية
عبد الماجد عبد الباري
جثة
سجن
داعش
الحركة الإسلامية
محكمة.
التالي
"جُردت من ملابسها وتُركت عارية في زنزانتها لساعات"... امرأة تكشف عن تعرّضها للإعتداء الجنسي من قبل رجال الشرطة
جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-11
معلومات للـLBCI: العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في سجن رومية والتحقيقات جارية تحت اشراف القضاء العسكري لكشف اسباب الوفاة
آخر الأخبار
2023-05-11
معلومات للـLBCI: العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في سجن رومية والتحقيقات جارية تحت اشراف القضاء العسكري لكشف اسباب الوفاة
0
منوعات
2023-07-26
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
منوعات
2023-07-26
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
0
منوعات
2023-07-26
بعد أن اعتدى شقيقها عليها ثم قتلها... قضية المراهقة البريطانية تتفاعل: رجل عثر على الجثة واغتصبها وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-07-26
بعد أن اعتدى شقيقها عليها ثم قتلها... قضية المراهقة البريطانية تتفاعل: رجل عثر على الجثة واغتصبها وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
2023-07-26
مقتل 31 سجينا في مواجهات داخل سجن في الإكوادور
أخبار دولية
2023-07-26
مقتل 31 سجينا في مواجهات داخل سجن في الإكوادور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:24
سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!
منوعات
13:24
سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!
0
منوعات
12:47
برازيلية تحتفل بعيد ميلادها بأغرب الطرق... استقبلت عامها الـ28 في نعشٍ ضمن أجواء "جنائزية"! (صور)
منوعات
12:47
برازيلية تحتفل بعيد ميلادها بأغرب الطرق... استقبلت عامها الـ28 في نعشٍ ضمن أجواء "جنائزية"! (صور)
0
منوعات
07:16
زوج "نادر جدًا" من أحذية آبل للبيع بسعر خيالي! (صور)
منوعات
07:16
زوج "نادر جدًا" من أحذية آبل للبيع بسعر خيالي! (صور)
0
منوعات
06:33
لأسباب استثنائية...لاعبة شطرنج إيرانية تُمنح الجنسية الإسبانية
منوعات
06:33
لأسباب استثنائية...لاعبة شطرنج إيرانية تُمنح الجنسية الإسبانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-25
أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!
منوعات
2023-07-25
أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!
0
منوعات
2023-07-26
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
منوعات
2023-07-26
بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!
0
منوعات
2023-07-25
"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!
منوعات
2023-07-25
"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!
0
آخر الأخبار
14:06
رياض سلامة لحوار المرحلة: لا أريد إلغاء صيرفة فهي جعلت من المركزي لاعبًا أساسيًا في السوق كما أن الفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية
آخر الأخبار
14:06
رياض سلامة لحوار المرحلة: لا أريد إلغاء صيرفة فهي جعلت من المركزي لاعبًا أساسيًا في السوق كما أن الفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كهرباء لبنان تطالب بتحويل ١٦٠٠ مليار ليرة إلى دولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كهرباء لبنان تطالب بتحويل ١٦٠٠ مليار ليرة إلى دولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية... بأبشع موتة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية... بأبشع موتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الموفد الفرنسي جال حاملا طرحا لما يسمى باجتماع عمل في أيلول.. ما هو موقف الاطراف من هكذا اجتماع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الموفد الفرنسي جال حاملا طرحا لما يسمى باجتماع عمل في أيلول.. ما هو موقف الاطراف من هكذا اجتماع؟
0
أخبار دولية
13:35
تعيين لودريان رئيسًا للوكالة الفرنسية لتطوير العلا...
أخبار دولية
13:35
تعيين لودريان رئيسًا للوكالة الفرنسية لتطوير العلا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لودريان غادر لبنان... فهل يعود قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لودريان غادر لبنان... فهل يعود قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رياض سلامة - الجزء الأول: البداية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رياض سلامة - الجزء الأول: البداية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
١٧ وزيرا طيّروا جلسة التمديد لسلامة أو تعيين الخلف
تقارير نشرة الاخبار
13:27
١٧ وزيرا طيّروا جلسة التمديد لسلامة أو تعيين الخلف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
منصوري يتمهل في إعلان موقف
تقارير نشرة الاخبار
13:25
منصوري يتمهل في إعلان موقف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:46
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
حال الطقس
01:46
متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟
2
خبر عاجل
04:51
ميقاتي بعد فقدان نصاب الجلسة: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي وليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره
خبر عاجل
04:51
ميقاتي بعد فقدان نصاب الجلسة: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي وليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره
3
خبر عاجل
15:03
سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
خبر عاجل
15:03
سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
4
خبر عاجل
15:06
رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس
خبر عاجل
15:06
رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس
5
آخر الأخبار
15:51
رياض سلامة لحوار المرحلة: قدمت الكثير للبنان ولا أحمل نفسي مسؤولية الإنهيار إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة وهو مول الدولة ولم يصرف الأموال
آخر الأخبار
15:51
رياض سلامة لحوار المرحلة: قدمت الكثير للبنان ولا أحمل نفسي مسؤولية الإنهيار إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة وهو مول الدولة ولم يصرف الأموال
6
خبر عاجل
07:08
مصادر الرئيس بري اكدت للـLBCI انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي
خبر عاجل
07:08
مصادر الرئيس بري اكدت للـLBCI انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي
7
خبر عاجل
15:31
رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي
خبر عاجل
15:31
رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي
8
أخبار لبنان
14:41
سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان
أخبار لبنان
14:41
سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More