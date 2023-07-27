برازيلية تحتفل بعيد ميلادها بأغرب الطرق... استقبلت عامها الـ28 في نعشٍ ضمن أجواء "جنائزية"! (صور)

احتفلت سيدة برازيلية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلادها الـ28 بحفلة ذات طابع "جنائزي"، حيث قدّم لها الأصدقاء والعائلة تعازيهم لها وهي ترقد في نعشٍ للأموات.

ونشرت البرازيلية Grazi Gervásio منشوراً على إنستغرام في 24 تموز علّقت عليه بالقول: "لقد مت لأعيش". وحصد المنشور على أكثر من 3 آلاف إعجاب.

وبقيت Gervásio طيلة الحفل داخل النعش، حيث شوهدت في الصور مع مساحيق تجميلية على وجهها ومرتديةً فستاناً طويلاً وشفافاً باللون الأسود مع ملابس داخلية ظاهرة.

وأرادت Gervásio الاحتفال بعيد ميلادها ضمن مأتم حقيقي، حيث شوهدت حاملةً باقةً من الزنابق البيضاء، كما ملأت المكان بالزهور الجنائزية والتوابيت والملصقات التي تتضمن أجنحة الملائكة.

وأثار عيد ميلاد Gervásio جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ أبدى عدد كبير من متابعيها إعجابهم بفكرة الحفل، وتبادلوا كلمات التأبين على منشورها.