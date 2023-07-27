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سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!
منوعات
2023-07-27 | 13:24
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سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!
يُظهر مقطع فيديو نشره موقع "ديلي ميل" سيّدة أميركية عارية تطلق النار على السيارات على جسر خليج سان فرانسيسكو، بعدما كانت تقود بتهوّرٍ على الطريق.
ويمكن رؤية المرأة المجهولة الهوية وهي تسير على الطريق السريع عاريةً بالكامل، وتصوب مسدسها نحو السيارات من حولها.
وأعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا أنه تم القبض على السيدة المجهولة من قبل ضباط دورية الطرق السريعة، وبدأ التحقيق معها لتحديد الدوافع.
وبحسب المعلومات، فقد نُقلت المرأة إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج وتقييم حالتها الصحية.
مصدر
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