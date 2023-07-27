معجبة ترمي ملابسها الداخلية نحو "دريك" على المسرح... و"بلاي بوي" تحوّلها إلى عارضة أزياء! (فيديو)

لاقت سيّدة برتغالية ضجة كبيرة بعدما رمت ملابسها الداخلية على خشبة المسرح خلال عرض نجم الراب "دريك" في مركز باركليز في بروكلين بنيويورك، ما أدّى إلى فتح أبواب عدة في مسيرتها المهنية.

وأصبحت فيرونيكا كورييا، البالغة من العمر 21 عامًا، تعمل الآن رسميًا مع مؤسسة "بلاي بوي" الشهيرة.

وألقت فيرونيكا حمالة صدرها على المسرح أثناء أداء "دريك" لإحدى أغنياته، وعندما التقطها نظر إلى البطاقة بداخلها وتعجّب قائلاً: "اللعنة، 36G؟ حددوا موقع هذه المرأة على الفور!".

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل، تواصلت شركة "بلاي بوي" على الفور مع فيرونيكا، مُعلنةً يوم الثلاثاء عبر الحساب الرسمي على إنستغرام في خاصية القصص الصغيرة أنها أصبحت عارضة أزياء "بلاي بوي" بشكل رسمي.

وجاء في المنشور صورةً لفيرونيكا مع التعليق: "رحّبوا جميعاً بفيرونيكا" مع رمز تعبيري يتمثل بالفلفل الحار الاحمر.

ويوضح ملف فيرونيكا الشخصي في "بلاي بوي" أنها مصممة على "إظهار صورة إيجابية".

وبدورها، فقد أعلنت فيرونيكا تلقيها رسالة خاصة من دريك نفسه، إلا أنه لم يتم الكشف عن مضمونها.