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اغتصبها ثلاثة رجال ثم تركوها ملقاة في الشارع... حادثة مروعة في انكلترا وهذا مصير الضحية!

اغتصبها ثلاثة رجال ثم تركوها ملقاة في الشارع... حادثة مروعة في انكلترا وهذا مصير الضحية!





وأحدث الاعتداء الوحشي على السيدة المذكورة صدمةً كبيرة في قرية بلاغدون في انكلترا.



وذكرت الشرطة أن الضحية قد أُحيلت إلى خدمات الدعم المتخصصة، لأنها أُصيبت بصدمة نفسية بسبب الحادثة. وسوف تستمرّ الشرطة في إطلاعها على آخر المستجدات مع مراعاة المحنة التي عانت منها.



كما أوضحت الشرطة أن الحوادث من هذا النوع نادرة للغاية في شمال سومرست في انكلترا، بالإضافة إلى وجود ضباط يقومون بدوريات في المنطقة لتوفير الطمأنينة للمجتمع المحلي. تعرّضت امرأة لاعتداء جنسي وحشي من قبل ثلاثة رجال تركوها ملقاة بالقرب من ملعب تنس في قرية في انكلترا، بعد أن أصابهم الخوف بسبب مرور رجل كان يسير مع كلبه في المكان، بحسب موقع " ذا صن ".وأحدث الاعتداء الوحشي على السيدة المذكورة صدمةً كبيرة في قرية بلاغدون في انكلترا.وذكرت الشرطة أن الضحية قد أُحيلت إلى خدمات الدعم المتخصصة، لأنها أُصيبت بصدمة نفسية بسبب الحادثة. وسوف تستمرّ الشرطة في إطلاعها على آخر المستجدات مع مراعاة المحنة التي عانت منها.كما أوضحت الشرطة أن الحوادث من هذا النوع نادرة للغاية في شمال سومرست في انكلترا، بالإضافة إلى وجود ضباط يقومون بدوريات في المنطقة لتوفير الطمأنينة للمجتمع المحلي.