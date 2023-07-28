لسببٍ غريب... فتاة تنفصل عن شريكها بعد مشاهدة فيلم باربي!

شاركت امرأة تجربتها مع شريكها بعد مشاهدة فيلم باربي الجديد، الذي يسلط الضوء على القيم النسوية وتمكين المرأة، كاشفةً انها انفصلت عنه بسبب تعليقاته السلبية حول الفيلم، وفقًا لموقع ميرور.وفي التفاصيل، أوضحت الفتاة في منتدى "ريديت" أنها ذهبت وشريكها لمشاهدة فيلم باربي، وكانت بغاية من المحماس لأنها معجبة بغريتا غيرويغ، ولأن شريكها يحب ريان غوسلينج، لكنه لم يكن يعرف شيئًا عن الفيلم من قبل.وأكملت الفتاة كلامها قائلة: "كنت على دراية بالمواضيع النسوية في الفيلم وكنت أتمنى سرًا أن يصل صديقي إلى الرسالة. لكنه كان يشعر بالانزعاج خلال فترة الفيلم أكثر فأكثر وكنت أشعر بالحزن الشديد"، مضيفةً: "لم يتحدث معي حتى ركبنا السيارة. ثم أخبرني أنه شعر بالإهانة من الفيلم وقال إنه نوع من الأفلام الذي كان يجب أن أشاهده مع صديقاتي وليس معه".وختمت: "لقد سئمت من الاضطرار إلى التعامل مع عدم احترامه، لذا أخبرته أن الأمر بيننا قد انتهى".