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وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الفحم بلغ "أعلى مستوياته تاريخيًا" في العالم في 2022

منوعات
2023-07-28 | 07:31
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وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الفحم بلغ &quot;أعلى مستوياته تاريخيًا&quot; في العالم في 2022
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وكالة الطاقة الدولية: استهلاك الفحم بلغ "أعلى مستوياته تاريخيًا" في العالم في 2022

أعلنت وكالة الطاقة الدولية الخميس أنّ استهلاك الفحم بلغ "أعلى مستوياته تاريخيًا" في العالم في 2022، ويتوقع أن يسجّل مرة أخرى "مستويات قياسية" هذا العام.
 
ويؤدي استخدام الفحم في الصناعة أو حرقه لإنتاج الطاقة إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الاحتباس الحراري، في الغلاف الجوي.
 
وبالتالي فإن بلوغ استخدام الفحم مستويات قياسية يشكل خبراً سيئاً على الصعيد المناخي في حين رجح كل من الأمم المتحدة ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس أن يكون تموز الجاري أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق.
 
وذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الفحم العام الماضي "زاد بنسبة 3,3 بالمئة ليبلغ 8,3 مليارات طن"، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وفي النصف الأول من العام 2023، قدرت الوكالة نمو الطلب العالمي على الفحم بنحو 1,5 بالمئة، حيث بلغ 4,7 مليارات طن، مدعوماً بانخفاض الأسعار التي عادت إلى مستوياتها في العام 2021، بحسب الوكالة.
 
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أنه "في عامي 2023 و2024، تم تعويض الانخفاض القليل في استخدام الفحم لتشغيل محطات الطاقة في كل أنحاء العالم بزيادة استخدامه في الصناعة، مشيرةً إلى وجود تباينات جغرافية كبيرة.
 
ويتوقع أن تستهلك الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا مجموعة نحو ثلاثة أرباع الفحم في العالم هذا العام.
 
وبينما كانت دول أوروبا وأميركا الشمالية تستهلك 40 بالمئة من الفحم في العالم منذ حوالي ثلاثين عامًا، فانهما لا تمثلان حالياً سوى 10 بالمئة من إجمالي الطلب.
 
وفي أوروبا، من المتوقع أن يتواصل التراجع الحاد في الطلب على الفحم في محطات الطاقة هذا العام مع التطور في مجال الطاقات المتجددة، التي تطلق كميات قليلة جدًا من غازات الاحتباس الحراري، ومع استئناف العمل بالطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
 
ومنذ بداية العام، تقدر الوكالة أن الطلب على الفحم تراجع بنسبة 16 في المئة في أوروبا و24 في المئة في الولايات المتحدة، مدعوماً بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
 
لكن في الصين والهند زاد الاستهلاك بنسبة تتجاوز 5 بالمئة خلال ستة أشهر، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
 
وعلى المستوى الصناعي، يستخدم صانعو الصلب، الفحم بشكل خاص لتصنيع الفولاذ.
 
وأصدرت شركة أرسيلور ميتال، ثاني أكبر شركة لتصنيع الصلب في العالم، نتائجها نصف السنوية الخميس متوقعةً زيادة استهلاك الصلب في الهند بنسبة تراوح بين 6 و8 في المئة هذا العام، بينما توقعت ركوداً في استهلاك الصلب في الصين.

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