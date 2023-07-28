جريمة مرعبة بطلتها سيدة... ربطت زوجها بسرير طفل وقتلته ثمّ قطّعته بفأس إلى أجزاء!

ألقت الشرطة الهندية القبض على امرأة في ولاية أوتار براديش وذلك لإقدامها على قتل زوجها بطريقة مروعة.

وفي التفاصيل، تم إبلاغ الشرطة عن امرأة قامت بقتل زوجها مُستخدمةً فأسا، وذلك بعدما ربطته بسرير طفل وقطّعته إلى خمسة أجزاء.

وكان ابن الضحية قد أبلغ عن فقدان والده ويُدعى رام بال، 55 عاما، الذي كان يعيش مع زوجته وأطفاله بالقرب من منزل والديه.

وكانت الجانية تُقيم مع صديق زوجها لبضعة أيام، وعند عودتها إلى القرية قبل شهر، أبلغت ابنها باختفاء زوجها.

وألقت شرطة أوتار براديش القبض على السيدة بتهمة قتل زوجها، وبالتالي فقد اعترفت بقتله بفأس وتقطيع جسده وإلقاء أجزائه في قناة قريبة.