0min

لحظة مرعبة عاشوها خلال نزهة في مستنقع... تمساح يخرج من الماء ويحاول الصعود إلى قاربهم! (فيديو)

لحظة مرعبة عاشوها خلال نزهة في مستنقع... تمساح يخرج من الماء ويحاول الصعود إلى قاربهم! (فيديو)







وبدا أن التمساح كان يحاول الصعود إلى القارب وهو يدفع بساقيه الأماميتين ويتجه نحو القارب، وفق ما نقل موقع



ثم وضع رجل يديه برفق على أنف التمساح وأعاده إلى الماء، لينزلق بعدها الحيوان إلى البحيرة ويغمر نفسه في المستنقع الغامض.



شاركت USA Today مقطع الفيديو على YouTube ، حيث صُدم العديد من المشاهدين بهذا المشهد. يُظهر مقطع فيديو اللحظة التي قفز فيها تمساح من الماء إلى قارب وفتح فكيه المرعبين في وجه السياح، في مستنقع بالقرب من نيو أورلينز، لويزيانا.وبدا أن التمساح كان يحاول الصعود إلى القارب وهو يدفع بساقيه الأماميتين ويتجه نحو القارب، وفق ما نقل موقع ذا صن ثم وضع رجل يديه برفق على أنف التمساح وأعاده إلى الماء، لينزلق بعدها الحيوان إلى البحيرة ويغمر نفسه في المستنقع الغامض.شاركت USA Today مقطع الفيديو على YouTube ، حيث صُدم العديد من المشاهدين بهذا المشهد.