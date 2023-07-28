مشهد يثير غضباً عارماً... سائح يُقدم النبيذ لحصان! (صورة)

أثار أحد السياح في اسكتلندا غضباً واسعاً في البلاد بعد انتشار فيديو يظهر فيه وهو يُقدم مشروباً كحولياً لحصان.

وانتقد متحدث باسم مركز ألموند فالي للتراث في ليفينغستون، اسكتلندا، حيث يعيش الحصان، السلوك "غير المسؤول" للزائر، وقال: "نحن لا نسمح للناس بإطعام خيولنا، أو شرب بوكفاست (نوع من النبيذ) لسبب ما، لأنه يمكن أن يُصابوا بمرض."

ومع ذلك، كان المركز مغلقًا في الوقت الّذي وقع فيه الحادث. وشوهد الحصان وهو يتناول مشروب باكفاست وهو نوع من النبيذ، من يد الرجل المذكور.

وبدوره، فقد طمأن الدكتور روبن تشيسترز، مدير المركز، الأشخاص الّذين شعروا بالقلق تجاه الحصان مؤكداً أنه لم يلحق أي ضرر صحي بالحيوان المعني.