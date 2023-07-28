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"جاراتي غير راضيات عن أزواجهن المحدقين بي"... أبلغوا عنها بسبب صور مثيرة التقطتها بالقرب من مسبحها!

"جاراتي غير راضيات عن أزواجهن المحدقين بي"... أبلغوا عنها بسبب مجموعة صور مثيرة التقطتها بالقرب من مسبحها!







واعترفت نجمة المحتوى للبالغين البرازيلية بأنها التقطت بعض الصور "منخفضة المستوى" بجوار المسبح لكنها قالت إنه لا يوجد شيء مثير للجدل، وفق ما نقل موقع



وبعد دفع غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني ، ألقت فلورا اللوم على النساء الغيورات في جوار الشقة التي تعيش فيها، مدعية أنهن غير راضيات عن أزواجهن المحدقين بها. كشفت سيدة كيف تم تغريمها 200 جنيه إسترليني بعد أن أبلغ عنها الجيران الغيورين بسبب التقاطها لقطات مثيرة بالقرب من حمام السباحة.واعترفت نجمة المحتوى للبالغين البرازيلية بأنها التقطت بعض الصور "منخفضة المستوى" بجوار المسبح لكنها قالت إنه لا يوجد شيء مثير للجدل، وفق ما نقل موقع ذا صن. وبعد دفع غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني ، ألقت فلورا اللوم على النساء الغيورات في جوار الشقة التي تعيش فيها، مدعية أنهن غير راضيات عن أزواجهن المحدقين بها.