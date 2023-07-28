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بقي مسجوناً 17 عامًا بتهمة اغتصاب لم يرتكبها... وبعد إثبات براءته طالبوه بتكاليف الطعام والسكن في السجن!

بقي مسجوناً 17 عامًا بتهمة اغتصاب لم يرتكبها... وبعد إثبات براءته طالبوه بتكاليف الطعام والسكن في السجن!







وفي التفاصيل، أندرو مالكينسون، البالغ من العمر الآن 57 عامًا، ربح أخيرًا يوم الأربعاء معركة استمرت 20 عامًا لتبرئة اسمه بعد أن حكم عليه عام 2003 بالسجن المؤبد، بعد إدانته باغتصاب امرأة في مانشستر الكبرى، وفق ما نقل موقع



ويعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات، لكنه قد يكون في طابور للحصول على ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني كتعويض عن إدانته الخاطئة - لكن محاميه حذر من أن موكله قد ينتظر "لسنوات".



كما زاد غضب الرجل احتمال أنه سيتعين عليه دفع ثمن "التعذيب" الذي عانى منه لما يقرب من 20 عامًا، حيث قد يتم خصم مبلغ كبير من تعويضه لسداد تكاليف الطعام والسكن في السجن.



وأمضى السيد مالكنسون عشر سنوات أخرى في السجن لأنه أصر على براءته، لكن كبار القضاة في محكمة الاستئناف أبطلوا إدانته يوم الأربعاء بعد ظهور أدلة الحمض النووي التي تربط رجلاً آخر بالجريمة.

رجل بريء حُكم عليه خطأً بالسجن 17 عامًا بتهمة اغتصاب لم يرتكبها، مضطر إلى دفع تكاليف "السكن" في السجن أثناء انتقاده لـ "خاطفيه".وفي التفاصيل، أندرو مالكينسون، البالغ من العمر الآن 57 عامًا، ربح أخيرًا يوم الأربعاء معركة استمرت 20 عامًا لتبرئة اسمه بعد أن حكم عليه عام 2003 بالسجن المؤبد، بعد إدانته باغتصاب امرأة في مانشستر الكبرى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ويعيش السيد مالكنسون الآن على الإعانات، لكنه قد يكون في طابور للحصول على ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني كتعويض عن إدانته الخاطئة - لكن محاميه حذر من أن موكله قد ينتظر "لسنوات".كما زاد غضب الرجل احتمال أنه سيتعين عليه دفع ثمن "التعذيب" الذي عانى منه لما يقرب من 20 عامًا، حيث قد يتم خصم مبلغ كبير من تعويضه لسداد تكاليف الطعام والسكن في السجن.وأمضى السيد مالكنسون عشر سنوات أخرى في السجن لأنه أصر على براءته، لكن كبار القضاة في محكمة الاستئناف أبطلوا إدانته يوم الأربعاء بعد ظهور أدلة الحمض النووي التي تربط رجلاً آخر بالجريمة.