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جُرت تحت الحافلة وبقيت محاصرة تحت العجلات 45 دقيقة... خسرت رجليها لأنها لا تمتلك تصريح مرور مجاني!

منوعات
2023-07-28 | 14:36
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جُرت تحت الحافلة وبقيت محاصرة تحت العجلات 45 دقيقة... خسرت رجليها لأنها لا تمتلك تصريح مرور مجاني!
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جُرت تحت الحافلة وبقيت محاصرة تحت العجلات 45 دقيقة... خسرت رجليها لأنها لا تمتلك تصريح مرور مجاني!

جُرت تحت الحافلة وبقيت محاصرة تحت العجلات 45 دقيقة... قصة مفجعة لسيدة خسرت رجليها لأنها لا تمتلك تصريح مرور مجاني!

أجبرت سيدة مسنة على بتر ساقيها بعد أن تم جرها تحت حافلة عندما رفض السائق عمدا السماح لها بالصعود.

وأصيبت جوان سكوت، 82 عامًا، عندما حاولت ركوب حافلة بالقرب من منزلها في والساند، إنكلترا، في أيلول 2021.

وفي التفاصيل التي تم الاستماع إليها خلال جلسة المحاكمة المستمرة حتى اليوم، عندما وصلت الحافلة، التي يقودها رجل يدعى سكوت كليف، انتظرت للسماح لشخص ما بالخروج ثم توجهت للصعود. 
كليف - الذي ادعى أنه علم أن السيدة سكوت هي شخص لا يمتلك تصريح مرور مجاني للركوب بالحافلة - أغلق الأبواب وانطلق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
لكن السيدة سكوت كانت قد وضعت عصا المشي الخاصة بها في الداخل، والتي كانت مربوطة بمعصمها، وعندما أغلقت الأبواب على العصا تم جرها تحت الحافلة  ودهست، وتركت محاصرة تحت العجلات الخلفية لمدة 45 دقيقة، وأصيبت بجروح مروعة في ساقيها أدت إلى بترهما.

كليف ، 49 عامًا ، من ليندسفارن رود ، هيبورن ، سُجن لمدة عامين وثلاثة أشهر بعد أن أقر بأنه مذنب في التسبب في إصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة.
 

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