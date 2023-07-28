تحت تأثير الحب والخمر اعترف بجريمته لخطيبته ليلة الميلاد... بعد 3 سنوات انكشفت الحقيقة!

تحت تأثير الحب والخمر اعترف بجريمته لخطيبته ليلة الميلاد... بعد 3 سنوات انكشفت الحقيقة!







قام ألكساندر ماكيلار بدهس توني بارسونز بشاحنته على طريق سريع في منطقة بيرثشاير- اسكتلاندا.



وحاول ماكيلار وتوأمه روبرت بعد ذلك التستر على الجريمة، التي وقعت في 29 كانون الأول2017، بدفن ضابط البحرية السابق البالغ من العمر 63 عامًا في غابة قريبة من مكان وقوع الحادث.



وظهرت الحقيقة خلال جلسة في عيد الميلاد في عام 2020، وقد كانت المجموعة تحتسي الكحول، عندما سألت خطيبة ماكيلار زوجها المستقبلي عما إذا كان لديه أي أسرار يكشف عنها قبل زواجهما، لكن من الواضح أنها لم تكن تتوقع تلك القنبلة التي فجرها حبيبها في تلك اللحظة حيث أخبرها الحقيقة، وفق ما نقل موقع



وكان ماكيلار قد أخفى الأمر لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يعلم بالسر إلا هو وشقيقه التوأم حتى ذلك الحين.



وأدى الاعتراف المذهل بالشرطة إلى العثور على السيد بارسونز في قبر للحيوانات، ولولا هذا الاعتراف تحت تأثير الحب والخمر لبقيت الجريمة سراً حتى اللحظة. تم القبض على سائق مخمور قتل راكب دراجة ثم قام بتغطية الأمر بمساعدة شقيقه التوأم، وذلك بعد أن اعترف لخطيبته بجريمته.قام ألكساندر ماكيلار بدهس توني بارسونز بشاحنته على طريق سريع في منطقة بيرثشاير- اسكتلاندا.وحاول ماكيلار وتوأمه روبرت بعد ذلك التستر على الجريمة، التي وقعت في 29 كانون الأول2017، بدفن ضابط البحرية السابق البالغ من العمر 63 عامًا في غابة قريبة من مكان وقوع الحادث.وظهرت الحقيقة خلال جلسة في عيد الميلاد في عام 2020، وقد كانت المجموعة تحتسي الكحول، عندما سألت خطيبة ماكيلار زوجها المستقبلي عما إذا كان لديه أي أسرار يكشف عنها قبل زواجهما، لكن من الواضح أنها لم تكن تتوقع تلك القنبلة التي فجرها حبيبها في تلك اللحظة حيث أخبرها الحقيقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكان ماكيلار قد أخفى الأمر لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يعلم بالسر إلا هو وشقيقه التوأم حتى ذلك الحين.وأدى الاعتراف المذهل بالشرطة إلى العثور على السيد بارسونز في قبر للحيوانات، ولولا هذا الاعتراف تحت تأثير الحب والخمر لبقيت الجريمة سراً حتى اللحظة.

وتم العثور على رفات الضحية أخيرًا في 12 كانون الثاني 2021 ، بعد ثلاث سنوات من مقتله.



وأقر ماكيلار هذا الأسبوع بأنه مذنب في المحكمة العليا في غلاسكو وحكم عليه بتهمة مخففة بالقتل العمد، كما تم قبول براءة شقيقه من جريمة القتل.