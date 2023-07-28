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أراد أن يصبح حيوانًا... "توكو" يخرج بزي الكلب الشهير للمرة الأولى إلى الشارع! (فيديو)

أراد أن يصبح حيوانًا... توكو يخرج بزي الكلب الشهير للمرة الأولى إلى الشارع! (فيديو)







وأنفق الرجل، المعروف باسم توكو، مليوني ين - أي ما يعادل 12480 جنيهًا إسترلينيًا - على زي نابض بالحياة لتحقيق حلمه مدى الحياة المتمثل في "أن يصبح حيوانًا".



وفي بعض تحديثاته الأخيرة لما يقرب من 30 ألف مشترك عبر يوتيوب ، شوهد توكو وهو يلعب في فناء منزله الخلفي - في كل مكان - ويحاول أداء الحيل مقابل طعام كلاب مزيف.



ولكنه غامر الآن بالخروج إلى العالم الخارجي للقاء أشخاص وحيوانات أخرى للمرة الأولى، وفق ما نقل موقع



وشوهد توكو في عدد من الفيديوهات عبر يوتيوب وهو يقوم بنزهة لأول مرة في الخارج بزيه، وشوهد لاحقًا وهو يشم الكلاب الأخرى في حديقة قبل أن يتدحرج على الأرض. اتخذ محب الكلاب، الذي حقق شهرة عبر الإنترنت لرغبته في أن يصبح حيوانًا، خطواته الأولى في الخارج مرتديًا زي الكولي المصمم حسب طلبه بقيمة تزيد عن 12000 جنيه إسترليني.وأنفق الرجل، المعروف باسم توكو، مليوني ين - أي ما يعادل 12480 جنيهًا إسترلينيًا - على زي نابض بالحياة لتحقيق حلمه مدى الحياة المتمثل في "أن يصبح حيوانًا".وفي بعض تحديثاته الأخيرة لما يقرب من 30 ألف مشترك عبر يوتيوب ، شوهد توكو وهو يلعب في فناء منزله الخلفي - في كل مكان - ويحاول أداء الحيل مقابل طعام كلاب مزيف.ولكنه غامر الآن بالخروج إلى العالم الخارجي للقاء أشخاص وحيوانات أخرى للمرة الأولى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وشوهد توكو في عدد من الفيديوهات عبر يوتيوب وهو يقوم بنزهة لأول مرة في الخارج بزيه، وشوهد لاحقًا وهو يشم الكلاب الأخرى في حديقة قبل أن يتدحرج على الأرض.

