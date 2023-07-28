خضعت لعملية تكبير الصدر ففقدت بصرها... "شعرت أنني أموت ببطء"!

خضعت لعملية تكبير الصدر ففقدت بصرها!







وبعد خضوعها للعملية بدأت دانيال تشعر بالتعب وبدأ شعرها بالتساقط وأصيبت بالإكزيما وبإلتهابات ولم تتمكن من اكتشاف السبب. دانيال شيهان، التي تبلغ اليوم 32 عاماً، خضعت لعملية تكبير للصدر عام 2010 عندما كانت في الـ19 من عمرها، وذلك بعد أن ربحت في جائزة لتغيير الشكل مجاناً، وفق ما نقل موقع ذا صن وبعد خضوعها للعملية بدأت دانيال تشعر بالتعب وبدأ شعرها بالتساقط وأصيبت بالإكزيما وبإلتهابات ولم تتمكن من اكتشاف السبب.

وقالت: "شعرت أنني أموت ببطء، ولم أكن أشعر بالارتياح أبداً".

توجهت إلى طبيبها مرات عدة، حتى أنها وصلت إلى مرحلة فقدت فيها نظرها بشكل تام.

واعتقد الأطباء أن دانيال ربما تعاني من مشاكل في المناعة أو أنها تحت تأثير ضغوطات كثيرة.

إلا أنها اليوم تعتقد أنها كانت تعاني من مشاكل صحية نتيجة تكبير صدرها، لأنها وبعد إزالة السيليكون من صدرها اختفت كل مشاكلها الصحية.



وقررت القيام بتلك الخطوة بعد أن سمعت أن أشخاصاً عدة يعانون من المشاكل نفسها بسبب عملية تكبير الصدر.